買到BNT誰的功勞？　綠議員認「我們找台積電幫郭台銘買」

▲郭台銘、蔡英文、劉德音。（圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台積電、鴻海/永齡基金會合購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府。先前外界質疑中央找台積電幫忙買疫苗，但總統府以及行政院都稱，是台積電自願要幫忙的。然而，民進黨台北市議員梁文傑卻在網路節目中表示，「我們找了台積電來幫郭董買」。

梁文傑昨（14）日於《鄉民大會》節目中表示，台積電跟郭台銘買的疫苗有沒有貼上海復星的標籤「我完全不在意」，反正都是原廠製造，沒有太大的差別，「重點是老共有沒有要賣，賣的原因不是因為郭台銘，是因為有台積電」。

梁文傑說，鴻海對中共來說，是靠我這邊廉價勞工賺錢，有100多萬勞工賺錢，你是被我控制的，但台積電不一樣，德國、美國都重視，而且美國也不是很重視郭董，對美國來說，鴻海沒有領先技術，原本說好要在威斯康辛州投資創造的工作機會也沒有，「所以郭董被重視的程度，遠遠不如台積電，如果不是台積電你買不到。」

接著，藝人郭子乾以模仿郭台銘的身分提問，「那鴻海5月23日遞交買疫苗的文件之後，難道6月1日到6月28日政府都空轉嗎？」梁文傑回應，真正的問題不是來自於台灣，是因為有台積電才買的到「說實在是這樣」。

梁文傑接著說，老實講我們不在乎郭董，其實從政治算計來講，「我們反而希望郭董聲勢大好，因為郭台銘拿的是國民黨的的票，跟我們什麼關係？郭董能買到當然好，所以我們也找了台積電幫郭董買」。

此話一出，現場來賓一陣譁然，郭子乾再追問，「所以代表民進黨政府是說沒有台積電，郭台銘就買不到？」梁文傑表示，「對，我認為你買不到」。

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