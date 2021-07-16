稱「我們找台積電幫郭台銘買」惹議　梁文傑回應：這不是重點

▲台北市議員梁文傑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台積電、鴻海/永齡基金會合購1000萬劑BNT疫苗捐贈給政府，民進黨北市議員梁文傑卻在網路節目中說出，「我們找了台積電來幫郭董買」，引起熱議，總統府也重申是企業主動申請。對此，梁文傑16日下午表示，「我對這整件事的看法依然是台積電的作用非常大」，與其說在幫忙誰買，不如說是在幫忙台灣人民突破封鎖，這才是重點。

針對有媒體以《梁文傑爆：要不是民進黨指台積電 郭董買不到BNT》的文章，梁文傑16日下午在臉書表示，這則報導的標題聳動，且斷章取義。

他表示，特地回去看了前後文，當天發言的大意是說，「我判斷，因為台積電在半導體產業的地位，所以引起國際上對台灣買不到BNT疫苖的高度重視，德國政府也出面積極協助，這讓中共也覺得有壓力，所以最後肯放行疫苖給台灣。台積電在整件事上起了重要作用，這是不能否認的事實」。

對於說出「我們找台積電來幫忙郭董」，梁文傑指出，他並不是說台積電是被迫做了不樂之捐，而是指當台積電在6月10日主動交件給衛福部說要買疫苖，而鴻海創辦人郭台銘也說要求見總統，總統就在6月18日請來台積電和郭董一起到總統府商討，因為兩家大公司一起出面總比一家好。

梁文傑強調，「我對這整件事的看法依然是台積電的作用非常大。與其說在幫忙誰買，不如說是在幫忙台灣人民突破封鎖，這才是重點」。

回顧梁文傑15日於《鄉民大會》節目直播中的說法，他先表示，台積電跟鴻海創辦人郭台銘買的疫苗有沒有貼上海復星的標籤「我完全不在意」，反正都是原廠製造，沒有太大的差別，「重點是老共有沒有要賣，賣的原因不是因為郭台銘，是因為有台積電」。

梁文傑說，鴻海對中共來說，是靠我這邊廉價勞工賺錢，有100多萬勞工賺錢，你是被我控制的，但台積電不一樣，德國、美國都重視，而且美國也不是很重視郭董，對美國來說，鴻海沒有領先技術，原本說好要在威斯康辛州投資創造的工作機會也沒有，「所以郭董被重視的程度，遠遠不如台積電，如果不是台積電你買不到。」

接著，藝人郭子乾以模仿郭台銘的身分提問，「那鴻海5月23日遞交買疫苗的文件之後，難道6月1日到6月28日政府都空轉嗎？」梁文傑回應，真正的問題不是來自於台灣，是因為有台積電才買的到「說實在是這樣」。

梁文傑則回應，老實講我們不在乎郭董，其實從政治算計來講，「我們反而希望郭董聲勢大好，因為郭台銘拿的是國民黨的的票，跟我們什麼關係？郭董能買到當然好，所以我們也找了台積電幫郭董買」。