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莫德納像魔鬼圈套！他急喊「快打AZ」：倒吃甘庶苦盡甘來

記者陳韻如／綜合報導

國內AZ疫苗加上日本15日捐贈的數量總計約328萬劑，而指揮中心開放18歲以上國人進行疫苗施打意願登記與預約，其中有意願施打AZ疫苗的有339萬人，少了想施打莫德納疫苗的人數約為79萬人。對此，花蓮縣衛生局長朱家祥就在臉書上呼籲，「趕快打AZ疫苗」，並稱打AZ是「倒吃甘蔗、苦盡甘來」，而貼文一出，也引發網友熱議。

▲▼衛生局長朱家祥公布確診個案8283足跡資料。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮衛生局長朱家祥呼籲民眾，趕快打AZ疫苗。（圖／花蓮縣政府提供）

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朱家祥表示，依據唐鳳政委的疫苗接種意願系統得知，願意施打AZ疫苗的人很少，只有2.07%，情有獨鍾莫德納疫苗的有57.95%，讓他很擔心，也很佩服。朱家祥提到，「擔心疫苗施打的覆蓋率會緩慢增加，因為大家都不打AZ疫苗，而佩服的是媒體抹黑AZ疫苗的能力。」

朱家祥說，有絕大多數的第一線人員，包含醫護、警消人員接是施打AZ疫苗，「這些人不是都好好的嗎？」沒有任何人重症或死亡，而AZ疫苗又打在年齡最大的人身上，花蓮幾位百歲人瑞都打AZ疫苗，而年紀大對疫苗而言就是風險，因為正常非疫苗原因的去逝或重症，也會怪罪疫苗。「我相信莫德納疫苗接種在高齡長者身上，死亡和重症也會不少。」

朱家祥提到，兩種疫苗施打完後產生的不良反應狀況不同，15日上午就有醫院同仁報告，打第二劑莫德納的同仁倒了一片，很多發高燒，也有40度的，還有全身酸痛，這兩天都沒辦法來上班，但打AZ疫苗第二劑者，幾乎沒有不是症狀。

對此，朱家祥形容，「AZ是倒吃甘蔗、苦盡甘來。莫德納是順吃甘蔗、樂極生悲。」而AZ疫苗接種後，可轉換到其他疫苗，但莫德納疫苗接種後不能轉換其他種類疫苗，「所以莫德納疫苗像是魔鬼的圈套，套住你就被控制。」

文章的最後，朱家祥呼籲，「趕快打AZ疫苗，能保護自己，還有寬廣的未來。」而此貼文一出，也立刻引起網友熱議，紛紛留言，「謝謝朱爸，我們都勾選AZ，希望盡早施打，提升覆蓋率也能保護家人。」、「我明天打AZ，感謝朱爸！放心了！」、「謝謝局長、已經登記注射AZ和莫德納、等通知、只要有疫苗可以注射都好！」

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