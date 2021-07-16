嘉義揪30多人想混打疫苗…連醫師都來！被抓包喊：AZ副作用太不舒服

▲嘉義市透過NIIS系統揪出多人想混打疫苗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台中市上周驚傳有注射AZ疫苗長者隱匿接種紀錄闖關接種莫德納疫苗，而消息一出也引發各方關注。為了避免有相同爭議發生，嘉義市承辦接種站的陽明醫院和聖馬爾定醫院在疫苗開打前，用疾管署的NIIS系統比對預約名單，沒想到竟揪出30多人曾注射過AZ疫苗，卻仍預約施打莫德納，所幸全被擋下來。對此，院方也透露，其中1人還是北部教學醫院的醫師。

日前傳出多起長者隱匿接種紀錄來混打疫苗的案例，為了防止同樣事情發生，陽明醫院在莫德納疫苗開打的前一天便透過NIIS比對預約名單，沒想到卻也意外揪出有20多名民眾想闖關混打。另外，聖馬爾定醫院也同樣在施打前比對名單，並揪出了9人曾打過AZ疫苗後，預約施打莫德納，2家醫院合計30多人想闖關混打。

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聖馬爾定醫院院長特助兼社區醫療部主任陳汶均表示，在聖馬爾定醫院的比對名單中有1人竟也是某醫院醫師，而他向醫護人員表示，因為自己身體不佳，在施打完AZ疫苗後副作用非常不舒服，又聽說打莫德納效果較佳，才想改打莫德納。

另外，嘉義市政府衛生局副局長廖育瑋也表示，目前嘉義市對於混打疫苗嚴格把關，倘若有民眾闖關成功，發生疫苗不良事件甚至是死亡，會影響到後續賠償的權益，因此呼籲民眾切勿冒險闖關。