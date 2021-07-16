白河2警59歲屆齡榮退　精采人生第二春續展開

▲台南市警白河分局巡佐林姵君、警員李宗成屆齡榮退，白河分局長陳明宏特別頒贈退休紀念品感謝2位多年來對警察工作的積極投入與奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局巡佐林姵君、警員李宗成，分別奉獻警界40年及29年，以59歲屆齡榮退，白河分局長陳明宏16日特別頒贈退休紀念品感謝2位多年來對警察工作的積極投入與奉獻。





巡佐林姵君畢業於台灣警察學校警員班第109期，2004年調至白河分局服務逾17年，警職生涯期間曾任職於高雄縣警察局、台北縣警察局、台南市學甲分局等機關，歷練豐富。多年來承辦交通重點工作均獲得優異之成效，對交通安全貢獻卓著。除工作表現傑出外，林員亦是瑜珈高手，勤餘喜好運動健身，維持健康姣好身形，退休後也將含飴弄孫，幫忙女兒照顧外孫。

警員李宗成畢業於台灣警察學校警員班第141期，92年調至白河分局服務逾18年。多年來承辦資訊、公關等業務，是白河分局電腦達人及媒體聯絡人。舉凡各單位電腦資訊設備軟、硬體都靠這位長工全日無休來維修保養，使白河分局勤業務運作保持順暢；另公關聯絡工作表現尤為突出，多年來舉凡同仁優異之表現、各類案件處理，均能深入掌握、妥適準備及溝通聯絡，也因真誠與各媒體互動接觸，深獲各記者之信任並成為感情甚篤之好友。其退休後也在東山區李仔園建置農舍，並將栽種李子樹，將在好山好水的美麗風景中悠活享受農家生活。

白河分局長陳明宏特別感謝這2位即將榮退的員警同仁，並表示林、李2員人生大半輩子都獻給了警察工作，長年犧牲與家人歡聚的時刻，仍無怨無悔地堅守在崗位上。在功成身退的今天同時，縱使百般不捨，也祝福其等退休後樂齡人生更精采，並敦請繼續擔任分局「榮譽警師」，時常返回分局來提點後輩，薪火永相傳。

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