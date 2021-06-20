醫者父母心　61歲林筱璞服務台南白河衛生所長達32年

▲台南市白河衛生所所長林筱璞醫師，為白河鄉親服務長達32年，從滿頭黑髮做到如今白髮閃耀，如今更為防疫工作，全心全意守護白河鄉親。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河衛生所所長、61歲醫師林筱璞，在白河衛生所服務長達32年，從年輕一路做到今日，從滿頭黑髮做到如今白髮閃耀，如今更為防疫工作，全心全意守護白河鄉親，醫者父母心，從他的身影可窺一斑。

從5月19日全台升為3級警戒開始，各地衛生所就是每座城市防疫的最前線，衛教宣導、疫調、篩檢、施打疫苗，相關工作繁重程度無需贅述。5月下旬，白河接連爆發確診群聚案，衛生所除了防疫工作全力拚，另一項重要工作，就是安撫地方惶惶的人心。

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林筱璞所長指出，白河群聚案那陣子，有同事擔心傳染病毒給家人，因此好幾天都自主管理不敢回家，最後在錯過小孩生日的那天，忍不住想孩子的情緒，眼淚潰堤了。

在一連串防疫抗疫的堅持努力下，有一次林所長身體不適，消息傳出，讓鄉親與同事一陣心疼，大家關心林所長是不是體力透支了，林所長連忙地揮揮手說：「不是累壞的啦！我只是穿防護裝全身悶住，才讓腸胃不舒服，沒問題的啦！」。聽到他的回應，大家才稍稍放心。

想想也是，前幾天85歲以上長輩接種疫苗，白河衛生所每天都湧入幾百人次的長者施打，最近時晴時雨，普通人戴著口罩都嫌悶熱，更何況是全副武裝替民眾服務的林所長。

其實像林所長這樣的「小鎮醫師」，幾乎是在地民眾最熟悉的「家庭醫師」，也因此，台南這次選擇在每個行政區布建社區接種站，讓老人家能安心就近在社區接種疫苗，成果快速又全面到位。

面對抗疫的日子，白河衛生所人員，儘管身體已經十分疲累，卻仍不輕易喊累；就像即使下著傾盆大雨，撐著雨傘的林所長仍元氣滿滿地跟施打疫苗的長輩說：「要有信心啦！一定沒問題的！」。