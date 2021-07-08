假日車遊車輛增加車速過快噪音太大　白河警公布7處超速取締熱點

▲白河分局公布7處超速取締熱點加強取締，以因應防疫解封或微解封的行車安全問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎確診數逐日下降，許多民眾預期防疫將鬆綁，近期「假日車遊」車輛眾多，且因山區車輛較少，車速過快未遵守道路速限或夜間製造過大噪音聲響等，造成居民深感困擾，白河分局公布7處超速取締熱點，加強取締。

白河分局指出，2021年迄今共發生8件死亡車禍，造成8人死亡，經分析，其中4件涉嫌超速，比例高達5成。為因應防疫警戒之調整預做準備，白河分局除針對轄內易肇事及超速路段，加強規劃測速照相勤務，並公布最新超速取締點，希望藉由不定時、不定點之取締，提醒民眾減速慢行，勿搶快勿超速。

7月份起，白河分局轄內最新超速取締熱點分別是「台1線280.1公里南下」、「172線35.7公里」、「172線36.6公里」、「165線16.26公里」、「165線10.3公里」、「南314線6.4公里」、「南314線6.88公里」等7處。警方特別公布這些地點來提醒民眾行經時務必減速慢行不超速，避免違規遭罰，也希望民眾能做好速度管理，確保自己及他人行車安全。

白河分局長陳明宏表示，轄區內測速照相地點都是根據「事故發生熱點」、「民眾報案及輿情」、「人車流量」等因素來滾動式調整。2021年發生多起超速自撞事故，尤以「山區道路」、「轉彎處」居多，希望系統性取締超速，建立大家正確「速度管理」觀念，再次呼籲用路人勿抱持僥倖心態，切實遵循速度標誌行駛，遵守交通規則，培養「防禦駕駛」的觀念，共同來降低交通事故發生。

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