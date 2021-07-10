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白河警強拆馬路炸彈　連攔2酒駕移送南檢偵辦

▲台南市警白河分局，7月6日及8日各查獲張姓民眾酒後駕車，酒測值0.42毫克及，0.34毫克，均依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局，7月6日及8日各查獲張姓民眾酒後駕車，酒測值0.42毫克及，0.34毫克，均依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局，分析轄區內酒後肇車好發時段，2020年1月份至2021年6月份止，以16-18時11件最多，20-22時8件次之，10-12時7件再次之，且2021年至今查獲89件酒駕，因所轄多為小吃部及海產店等，無深夜大型營業飲酒場所，居民農畜牧業居多，生活作息較早，故飲酒之時段以農忙後之午後及晚餐前後居多。

針對這些特性，白河分局迄今已查獲89件酒後駕車，與去年同期取締件數仍屬高持平狀態，顯見仍有許多民眾守法觀念不足。但也因警方持續強力執法，酒後駕車肇事傷亡人數，從23人減少為11人，共減少12人，減少比例達52％。

自從5月19日因嚴重特殊傳染性肺炎實施全國三級警戒以來，相關飲酒場所均暫停營業，惟仍有民眾轉為在家中、農舍飲酒，部分酒後心存僥倖貪圖一時之便短程騎車外出；也有很多因夜間飲酒後休息，因身體酒精未代謝完全，翌日駕車外出仍有酒精殘餘，經警攔檢酒測值超過標準值遭舉發或送辦。經統計5月19日以來，白河警方也陸續取締13件酒後駕車，均依公共危險罪嫌送辦。

▲台南市警白河分局，7月6日及8日各查獲張姓民眾酒後駕車，酒測值0.42毫克及，0.34毫克，均依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，7月6日在白河區東河里道路，查獲張姓民眾酒後駕車、酒測值0.42毫克，依涉嫌公共危險罪嫌送辦；7月8日在東山區中興路段，查獲張姓民眾酒後駕車、酒測值0.34毫克，依涉嫌公共危險罪嫌送辦。

由於7月13日起防疫措施將適度鬆綁，預期許多民眾將「放鬆出遊或訪友」，白河分局也針對觀光風景區可能湧入之人車潮預先交通勤務規劃因應；另對猶如馬路炸彈般、害人害己之酒駕惡行，將採高強度、密度之路檢、機動守望、巡邏等交叉執行嚴加取締，提醒大家酒後切勿心存僥倖駕車，並應酌量及有充分休息時間，一同遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

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