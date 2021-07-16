西歐100年來「最強暴雨」！鋒面滯留48小時　至少46死70失蹤

▲德國暴雨洪災。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

西歐發生「百年最強」豪大雨引發嚴重洪災，大水橫掃德國西部與南部地區，至少已經造成46人死亡，另有70人失蹤。除此之外，在比利時、荷蘭和盧森堡也分別受到不同程度影響。德國氣象局表示，此次暴雨對北萊茵-西發利亞、萊茵蘭-普法茲和薩爾蘭影響最大。

綜合外媒報導，在洪水侵襲最嚴重的西部與南部地區有多起建築物倒塌事件，造成多達40人死亡、70人失蹤。另外在比利時有6人死亡。德國氣象局（DWD）發言人弗里德里希（Andreas Friedrich）表示，「我們在過去100年裡都沒見過這麼強的降雨」、「在部分地區，我們觀察到超過一倍的降水量，這導致洪水發生，沖毀建築物。」

▼暴雨使河水暴漲。（圖／路透）



德國科布倫次警方表示，在受災最嚴重的阿爾韋勒（Ahrweiler）共有18人死亡，主因為萊茵河的支流阿爾河（Ahr）在當地決堤，混濁泥水瞬間淹沒了小鎮舒德爾（Schuld）。警方表示，當地共有六座房屋被沖垮，還有其他數棟建物也有倒塌的危險。

德國總理梅克爾（Angela Merke）目前正訪問美國，與美國總統拜登會晤。她透過發言人向罹難者家屬表示哀悼之意。北萊茵-西發利亞邦首長、梅克爾的繼任者人選拉謝特（Armin Laschet）15日則親自走訪災區，他強調，「我們將一次又一次面臨這樣的事件，這意味著我們必須在歐洲、聯邦和全球加快氣候保護措施」。

當局派出數百名消防員和就難人員協助救援受困居民，以及分配沙包阻止大水進一步蔓延，同時也立刻對失蹤者展開搜索。德國軍方也派出數百名官兵協助警消進行救援工作，包括動用戰車清除淤泥和倒塌樹木，以及使用直昇機吊掛援救受困屋頂的居民。

▼比利時災區隨處可見汽車在洪水中嚴重泡水損壞。（圖／路透）



德國的鄰國比利時也同樣遭遇暴雨和水患，比利時電視台RTBF報導引述當地檢察官辦公室以及列日省省長的說法，在瓦隆大區南部至少有6人不幸罹難。另外，受到水患影響，比利時國鐵已經暫停了南部地區的鐵路運輸服務。

比利時國防軍表示，預報顯示河水還將上漲數公尺，威脅到水壩安全，已經部屬直昇機和人員協助救災和復原工作。另一方面，荷蘭軍方也派兵前往受災的林堡省，協助當地療養院進行撤離。

這波劇烈降雨也對瑞士造成影響。瑞士氣象局15日發出警告說，境內多座湖泊的情況恐怕會在未來數天之內惡化，包括琉森湖（Lake Lucerne）、圖恩湖（Lake Thun）和比爾湖（Lake Biel）有發生洪水風險，並且暴雨也有可能引發山體滑坡。

▼德國多間民房遭沖毀。（圖／路透）



法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）透過推特表示，法國已經派出40名消防員，協助比利時應對此次洪水災情。另外，歐盟執委會也發表聲明宣布啟動「民防應急機制」，協助災區民眾度過難關。

受到洪災影響，萊茵河河上航運已經暫停運作。萊茵河是德國最重要的經濟與工業動脈之一，停航勢必將帶來衝擊。另外，包括高速公路和鐵路運輸也受到影響。

德國氣象局表示，此次強降雨主要是因為冷空氣和暖空氣相互混和的鋒面滯留造成，鋒面從法國移動至德國，並且在過去48小時內滯留。德國氣象局表示，「我們預測最嚴重的雨勢已經過去，不過萊茵河上游14日和15日仍會降下大雨。」

「破紀錄暴雨」萊茵河支流決堤 消防員溺斃地下室…德國33死

德國暴雨至少9死70失蹤 空拍慘況曝光！居民苦躲屋頂待援

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘