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澳60年最嚴重洪災　新人結婚目睹「整棟新房」被沖走！急撤1.8萬人

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

▲澳洲新南威爾士州爆發60年來最嚴重洪災。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲東部新南威爾士州（New South Wales）周末下起破紀錄大雨，部分地區降雨量逼近1000毫米，引發50年來最嚴重洪水災情，當局緊急疏散1.8萬居民，救援單位也出動超過500次。更慘的是，還有一對原訂在20日結婚的新人，他們來不及舉辦婚禮就眼睜睜地看著整棟新房被沖走，這幕也被鄰居全程記錄下來。

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

▲▼新南威爾士州許多道路橋梁都被淹沒。（圖／路透）

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

澳洲東岸週末期間降下破紀錄大雨，部分地區降雨量達1000毫米，新南威爾士州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，這60年以來最大的洪災，可能還會持續整個星期。目前該州北部共有1.5萬人撤離，雪梨也有約3000人撤離，暴漲的河水切斷了道路和橋梁，大約150所學校宣布22日停課，成排的屋子也都被淹沒。

更有一對原訂在20日結婚的新人，根本來不及辦婚禮，就眼睜睜的看著整間屋子被洪水沖走，就連當時在屋內的寵物也不幸喪命；他們的鄰居也將屋子在水面載浮載沉的畫面全部拍下，現在這對新人也在募資網站尋求幫助。

新南威爾士州是澳洲人口最多的地區，貝雷吉克利安說，「我們需要做好準備，這將是非常艱困的一星期。」他也提到，很難想像會在一年內遇到兩種極端天氣，因為去年此時新南威爾士州正遭遇災難性的森林野火。

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

▲▼澳洲致災性降雨恐持續一星期。（圖／路透）

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

根據澳洲氣象局數據顯示，雪梨21日降雨量達111毫米，而在過去6天裡新南威爾士州北部海岸地區降雨量約在900毫米，是過去3月平均的3倍之多。氣象局官員戈爾丁（Jane Golding）表示，過去幾天降雨較少的地區，有可能在未來一星期迎來暴雨，惡劣天氣將持續到24日。

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