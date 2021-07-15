COVID-19公費疫苗預約平台　黃偉哲：請接獲簡訊通知的民眾預約接種

▲台南市長黃偉哲籲請在COVID-19公費疫苗預約平台有完成登記，並接獲簡訊通知的民眾，請預約接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增14例本土個案，台南18天+0，台南市長黃偉哲說，自7月1日開打莫德納疫苗，統計14日止，已有148131人施打，台南市計有311122人已完成第一劑COVID-19疫苗接種，涵蓋率達16.64％。

黃偉哲說，台南市是18天沒有確診，他還是要呼籲凡有覺得身體不舒服或是從外地回來的市民朋友親友，請他們做好自我的健康監測，如有疑似症狀的朋友，請不要猶豫，趕快去居家快篩，如果碰到衛生所或醫療機構有上班的時候，就去那邊做個PCR，早期發現早期治療，早期預防別人被感染，我們希望+0持續下去，但+0持續下去不是靠市長一句話，而是靠大家一起努力，非常有警覺性的做好預防，阻斷感染鏈的動作，距離上次發生安南家庭群聚案，8個案例之後連續18天我們都+0，希望大家一起把+0天數持續下去。

黃偉哲說，有關夜市的稽查要點，因為從這個禮拜開始有些夜市陸陸續續恢復營業，基本上絕大多數的攤商和夜市業者都能夠遵守防疫上的要點說明，但有少部分的業者或攤商朋友沒有辦法做好，或者有些消費者，進去夜市消費的時候，這個對於一些防疫規定刻意或無意的不遵守，這部分市府都要做一些處理，那接下來還有由於台南市是宗教之都，由於宗教場所也陸陸續續要申請微解封，那這個部分民政局也會作處理。

黃偉哲並再次謝謝日本政府贈送給台灣的97萬4000劑的疫苗，15日已經抵達機場，日本朋友接二連三，有一就有二，無三不成巧，謝謝日本對我們的幫忙，這情義相助，我們會感激記在心裡。

黃偉哲說，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」（ https://1922.gov.tw/ ）第2預約接種及第3期意願登記皆至15日下午5時截止。截至14日台南市第2期共81939人進行意願登記，其中64418人預約接種，預約比例為78.6％；除了下營、大內、山上、北門、白河、安定、佳里、官田、南化、將軍、善化、新市、學甲、龍崎、鹽水等區衛生所、醫療院所已額滿（實際預約情形以平台為主），其他區域仍有名額可預約，黃偉哲市長呼籲有收到簡訊通知的市民，在15日下午5時前進行預約接種。

民眾上平台進行意願登記後，平台會以簡訊通知符合接種資格之對象，收到簡訊者可用輸入身分證號及健保卡號等方式預約接種地點、時間；如對COVID-19公費疫苗預約平台有相關問題，可洽各區公所、戶政事務所、衛生所協助。

台南市衛生局長許以霖指出，在這個時候，真的不能鼓勵混打，在中央沒有開放的時候，那如果混打產生了疑似任何的後果，或任何不良的反應，那是沒有辦法替你負責，因為中央並沒有做這樣的開放，如果因為混打而產生任何不良反應，坦白講其實這責任真的很難認定，法律上也沒有辦法來幫忙的。

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