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台北花博打疫苗！他狂讚「進去出來15分鐘」：不來不知道，一來嚇一跳

▲▼網友大讚台北花博接種站太強，引網友熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

▲網友大讚台北花博接種站太強，引網友熱議。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市政府日前開放65歲以上長者預約施打莫德納疫苗，首度開放花博爭艷館做大型接種場館。對此，有網友今（15日）發文表示，陪父親來花博打疫苗，不來不知道，一來嚇一跳，這裡超大，而且重點是很有效率，「前後大概只花15分鐘就打完莫德納出來了！」貼文一出，引起網友熱議。

台北市長柯文哲昨（14日）表示，北市啟動大型場館為大家接種COVID-19疫苗的第一天，第一站我們選擇了花博爭艷館，這裡交通方便，從捷運步行到接種站只要5分鐘，報到、準備、施打，全程30分鐘就可以完成，呼籲大家，搭捷運來打疫苗，省時方便又輕鬆！

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▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市大型疫苗接種站(花博爭豔館)上線首日，民眾前往施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「北市花博超大型接種站也太強」為題發文表示，「今天陪我爸來花博打疫苗，不來不知道，一來嚇一跳，這裡超大而且重點是很有效率，人潮一直洶湧而來 但是分流得很好！」

原PO指出，現場總共有18條分流，分流都做得很好，人多但是消化的很快，前面的分流點就消化很多人了，靠後面都顯得冷清，父親前後大概只花15分鐘就打完莫德納出來了，聽說一天可以打2萬多人，「有沒有花博大型接種站好像有點強的八卦？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛留言，「阿北太強」、「屌打高雄」、「相較南部台北真的處理得很好」、「看板也太精美！像是參加博覽會」、「反觀台南協進國小排了3小時」、「看板也太精美！像是參加博覽會」、「15分鐘！挺快的」。

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