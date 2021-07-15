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美國在台協會酈英傑處長卸任親手寫信道別 黃偉哲：期待他日再相逢

▲美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別，期待再相逢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別，信中除感謝黃偉哲市長在其離台之前致贈台南特產愛文芒果外，也相約未來再見！

▲美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，愛文芒果當年從美國佛羅里達州引進到台南，是兩國友誼的象徵。他特意贈送，除了讓酈處長把握離台前的時光，最後一嚐台南的鮮甜滋味外，也想藉此感謝酈處長這幾年的付出，讓雙方的交流成果如台南愛文芒果般結實纍纍、成績傲人。

▲美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲並表示，酈處長3年任期內致力於促進台美關係，彼此已是「真朋友、真進展」，即使酈處長離任回鄉，但他永遠都是台南及台灣的朋友，期待他日再相逢，黃偉哲說無論何時他皆會在台南敞開雙臂歡迎。

▲美國在台協會酈英傑處長經過3年任期後，於7月卸任返美，他在臨行前特地親手寫信向台南市長黃偉哲道別。（圖／記者林悅翻攝，下同）

酈英傑處長於2018年8月抵台履新，這3年任期中曾多次南下台南，包含2019年偕其團隊赴台南舉辦「AIT@40-1979年後美台關係特展」，也曾於2020年時將美國國慶活動移師台南市立棒球場舉辦；酈處長除了公務行程，也曾私訪台南，他於2021年年初假期時，偕夫人私下到台南遊玩時還與黃偉哲市長巧遇成為佳話。

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