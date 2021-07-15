黃偉哲要提案發5千元消費券　政院打槍：與現有防疫政策不合

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨台南市議員謝龍介日前提議，要求台南市長黃偉哲向中央提案發放5000元消費券，行政院發言人羅秉成15日表示，消費券是要鼓勵國人出外消費，恐怕與現在的防疫政策有所不合，這個階段還不是成熟的時機，等到疫情控制得當、紓困做到一定程度後，再來討論這個議題也未晚。

台南市議會14日進行議會市政總質詢，謝龍介質詢時提議，盼國、民兩黨共同提案建議行政院發放新台幣5000元消費券，黃偉哲會中除表達認同，也同意向民進黨立法院黨團提出建議。

對此，羅秉成15日受訪時表示，現在還在三級警戒期間，民生經濟也確實受到影響，因此政府在這個階段，合理地鬆綁相關行業的營業，例如餐廳內用指引等，但各地方政府也非常審慎，所以在因地制宜的情形底下，大家也都不敢放鬆。

羅秉成強調，現在還是防疫為重，就像日本媒體報導，認為台灣在第二波控制得當最重要的原因，就是以防疫為最重要的目標，在這種情形底下，防疫在三級警戒、紓困也在進行中，一般來講順序是防疫、紓困再振興，所以從現階段來看振興，似乎是有點太早評估。

羅秉成說明，不論是發放消費券也好、去年的三倍券也好，都是要鼓勵國人出外消費，現在是盡量能夠控制疫情、避免群聚，如果評估要發放消費券、三倍券，恐怕反而跟現在的防疫政策有所不合。

羅秉成認為，這個階段還不是成熟的時機，討論要如何刺激經濟，或者是發放消費券、振興三倍券發放的時間，但是如果疫情控制得當、紓困也做到一定的程度，到時候再來討論這個議題也未晚。

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