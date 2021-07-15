縣政參訪一日遊花4200萬　民進黨台東縣黨部：請懸崖勒馬

▲民進黨台東縣黨部執行長簡維國要台東縣長饒慶鈴懸崖勒馬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣議員黃治維及媒體14日揭露，台東縣政府要花費4200萬元公帑，辦理縣政參訪並購買伴手禮贈送參加者，引起民眾熱烈討論。民進黨台東縣黨部表示，美其名是為了振興觀光，但面對疫情嚴峻，許多民眾的經濟需要被紓困，4200萬元用來給台東人參觀台東縣政，意義何在！

民進黨台東縣黨部執行長簡維國提出質疑，台東縣長饒慶鈴表示，此民脂民膏的4200萬縣政參訪可創造5倍2億元的商機，請問5倍2億從何估算？民眾也質疑台東縣政府既然有經費，為什麼不拿來幫助因疫情經濟受到影響的人？開學在即，拿來幫助有孩子的家庭，4200萬1戶1萬元，可以幫助4200個家庭。

簡維國強調，就算縣長要振興觀光，針對解封之後，縣長應思考如何吸引外來的遊客，可以做台東消費券、旅遊券，讓不特定的台東廠商與店家都能雨露均霑，而不是疫情期間要台東人參訪台東縣政。疫情當頭，台東縣政府努力做事情是天經地義的事，饒縣長上任2年多，若對政績有信心，人民自然有感，不用花4200萬元做縣政參訪1日遊，就算要讓民眾暸解也不應該用浪費的方式，請縣長趕快懸崖勒馬吧！

簡維國更指出，縣府對外強調花這4200萬是超前部屬，但在民眾的眼中，卻是一種急就章的浪費。疫情當前，提高疫苗施打率是真正需要超前部署，縣府應該再多用心提高台東民眾的施打率，才能擺脫媒體報導台東疫苗施打落在全台後段班的窘境。

民進黨縣黨部執行長簡維國呼籲，縣府應該停止浪費公帑的縣政參訪，政府的每一筆經費都是人民納稅錢，都是民脂民膏，不應被拿來亂花，振興觀光跟經濟也要先把眼前的疫情控制住，確保民眾健康的前提，再把經費花在有效率的地方，真正幫助產業的發展，用4200萬元來做縣政參訪及伴手禮，不是民眾想要的。

民進黨台東縣黨部簡維國執行長提出6問，1.同樣的縣政參訪標案為何要拆成4個？2.誰可以去參加旅行團？請問2億商機如何計算？3,口裡說振興台東觀光，請問振興了誰？旅行團到哪些店家消費？到哪些餐廳？4.縣府又向哪幾間伴手禮店購買？能否公布讓全台東縣民知道？是否把錢花在刀口上？5.疫情若已趨緩，店家可以開放，那縣府為何不思考如何吸引外縣市觀光客前來？6.若疫情不解封，規劃每團40人的遊覽團如何成行？不用防疫了嗎？

►Her今天推出「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色





►二手票券豐富你的生活

