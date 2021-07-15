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AirPods兩副各丟一邊！她問「能湊合用嗎」...內行曝解方：重新配對

▲▼AirPods。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲藍芽耳機輕巧卻很容易遺失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

藍芽耳機不僅能聽音樂，還能一邊講電話一邊做其他事，不用擔心會卡到線，不過因過於輕巧很容易弄丟。一名網友即表示，自己有兩副AirPods，但被各弄丟一左一右，本來想把它們湊成一副，但去詢問店家後，店員卻表示型號不同無法使用，但自己嘗試後卻短暫使用了2天，因此想問網友，「各位知道是怎麼一回事嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆系知識家」發文提到，自己有兩副AirPods，但兩副都被各弄丟一邊的耳機，一個掉在水溝裡，另一個則是在倒車的時候被壓爆了，原本想把它們湊成一副來使用，結果試了卻不能。

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沒想到拿去詢問店家時，店員卻表示「兩隻型號不同，因此沒辦法使用。」然而，當原Po回家把它們湊在一起時，卻能短暫的聽音樂兩天，於是再次詢問店員，但對方也不清楚原因，於是便上網求助網友。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示「一樣型號的應該可以配對，不然怎麼賣單支」、「應該是可以啦，因為有賣單支（這樣序號也不同」、「先把手機上的連線刪除，重新配對」、「放進去充電和重新配對」、「一代跟二代無法同時連線使用」、「有種兩對老公老婆離婚，又重組第三家庭的感覺」。

對此，原Po則回應「留言中有人跟我說因為是兩個不一樣的型號，所以不能使用，至於為什麼一開始還能短暫的使用呢？反正現在也不能用了哈哈哈…我要留下來當傳家之寶。」

▼網友解答，因為有賣單支的關係，所以應該是可以配對的。（圖／翻攝自臉書／爆系知識家）

▲▼０。（圖／翻攝自臉書／爆系知識家）

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