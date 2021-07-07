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他老虎鉗拔「壁虎」狂空轉　內行人曝正確解法：硬拔牆會毀掉

記者黃翊婷／綜合報導

牆壁上的螺絲到底該硬拔起來，還是敲進去？一名網友6日在臉書《爆系知識家》PO文提問，試著用老虎鉗轉動牆壁上的螺絲，無奈都是空轉，想請教大家有沒有辦法處理。有內行的網友認出他使用的是膨脹螺絲（壁虎），勸他不要硬拔，否則牆壁可能會報銷。

工人,工具,螺絲,裝修,裝潢,螺絲起子（圖／CFP）

▲原PO想拔除牆壁的螺絲，網友們卻都狂勸「母湯」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，在不考慮用切的情況下，是否有辦法將牆壁上的螺絲拔出來，「老虎鉗夾著轉得動，但只是空轉也拉不出來，謝謝各位。」

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有眼尖網友認出讓原PO感到困擾的螺絲種類是膨脹螺絲，於是紛紛留言勸他不要硬拔，「我硬拔出來過，磁磚直接裂開」、「要硬拔的話，你的牆面大概也報銷了」、「敲進去，上補土，如果可以就這樣讓你直接拔出來的話，全世界的空調室外機、招牌大概都掉下來了」。

還有網友分享完整的操作方式，「壁虎硬拔會超大洞喔！看過完整取出的操作是，先把螺絲拉到最長，用砂輪機切掉，然後把螺絲用頂桿敲進去，再小心翼翼把外K用鉗子夾著抽出來，取出螺絲後再上補土。」

▼網友留言分享正確的處理方式。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

他老虎鉗拔「壁虎」狂空轉　內行人曝正確解法：硬拔牆會毀掉（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▼五金行介紹何謂膨脹螺絲。

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