2021上半年無線耳機推薦！低預算600元有找　Google新耳機網最期待

2021年已經過了一半，繼上回介紹上半年高CP值手機後，這次手機小姐精選10款上半年推出的無線耳機，價位落在「5百至8千元」之間，低預算也能有好的聆聽體驗，快往下查收吧！

1.realme Buds Q2，NT$545元

▲realme Buds Q2售價6百元有找。（圖／realme，下同）



realme Buds Q2售價6百元有找，推出藍、黑2色，採用藍牙5.0、10mm Bass Boost大驅動單元，並承襲旗艦等級的88ms超低延遲模式。防水等級為IPX4，運動配戴也OK。支援快速連線、ENC單麥克風通話降噪，續航力長，搭配充電盒可連續聆聽20小時，快充10分鐘可聆聽2小時音樂，可智慧觸控耳機。

2.realme Buds Air 2 Neo，NT$1,499元

realme Buds Air 2 Neo有黑、灰2色可選，搭載R2耳機晶片、藍牙5.2連線能力、10mm Hi-Fi Bass大驅動單元、88ms超低延遲電競模式；支援快速配對、25dB主動降噪、雙麥克風通話降噪與通透模式，可智慧觸控。防水等級為IPX5，續航力達28小時，在緊急情況下，充電10分鐘可連續播放3小時。

3.u_puretone真無線藍牙耳機，市售NT$2,390元

▲u_puretone真無線藍牙耳機（圖／unfilterlab）



由台灣新創品牌unfilter推出的「u_ puretone」，搭載11mm液體矽膠振膜、動圈式單體，使用醫療級液態矽膠洩壓式耳塞，搭配充電盒續航力達24小時（單次充電可連續聆聽5小時），防水等級為IPX4，支援通話環境降噪、通透模式與低延遲傳輸。這款耳機不僅音質佳，專屬App中的等化器還支援「Podcast模式」，讓人聲更加清晰喔！

4.realme Buds Air 2，NT$2,499元

▲realme Buds Air 2（圖／realme）



由電音天團「The Chainsmokers」參與調音的realme Buds Air 2，共有黑、白兩色，耳機採撞色設計。使用DLC類鑽石振膜驅動單元，支援25dB主動降噪、雙麥克風通話降噪、極速快充（充電10分鐘可播放2小時），防水等級為IPX5，續航力最高達25小時，聆聽時可利用App調整低音、高音等音樂細節。

5.Sudio Nio，NT$2,580元

▲Sudio Nio（圖／IG@sudio）



由瑞典品牌Sudio推出的最新耳機「Nio」，有白、黑、紫、深綠、粉紅等顏色，採真無線藍牙5.0、內外側雙麥克風設計，防水等級為IPX4，隨附4種尺寸耳塞，搭配充電盒的續航力為20小時，單次充電可播放4.5小時音樂。

6.AVIOT TE-D01gv，NT$2,990

▲AVIOT TE-D01gv（圖／aviot）



TE-D01gv是「TE-D01g」的升級版，延續小巧外型，但優化了規格。耳機內建新型驅動器，對應最新編解碼aptXTM Adaptive，採用高感度MEMS麥克風與cVc降噪功能，大提升音質、通話品質與續航力，搭配充電盒最長可連續聆聽50小時，防水等級為IPX7。

7.Beats Studio Buds，NT$4,790元（目前尚未開賣，今夏推出）

▲Beats Studio Buds（圖／Apple，下同）



Beats Studio Buds共有紅、黑、白3色，隨附3種尺寸耳塞，耳機採入耳式設計，搭載Class 1藍牙技術以拓展無線收訊範圍，有主動降噪、通透模式2種聆聽模式可切換使用，最大特色是擁有可提供更清晰音質的「專屬原音平台」。

搭配充電盒最長可連續聆聽24小時，支援Fast Fuel閃充技術（充電5分鐘可聆聽1小時），防水等級為IPX4，可與Apple或安卓裝置以藍牙方式輕鬆配對，支援「嘿！Siri」。（台灣目前尚未開賣）

8.Galaxy Buds Pro，NT$6,990元

▲Galaxy Buds Pro（圖／手機小姐）



「Galaxy Buds Pro」共推星魅紫、星魅黑、星魅銀3色，搭配3組麥克風、語音擷取單元、最新抗風噪技術以呈現絕佳的通話或聆聽品質，擁有智慧主動式降噪功能與進階跨裝置連線能力，聆聽時可依喜好調整降噪程度，或使用環境音效功能提升環境音量，防水等級為IPX7。（「跨裝置連線」指可依照不同用途，在Galaxy智慧裝置中自動切換）

9.Sony WF-1000XM4，NT$7,790元

▲Sony WF-1000XM4（圖／sony）



Sony WF-1000XM4推出黑、銀2色，採獨家研發整合處理器V1與雙重噪訊感應器，支援無線藍牙高解析音質Hi-Res Wireless規格，內建DSEE Extreme音質強化技術，會透過AI技術還原被壓縮的音源細節！有降噪（或環境音）控制、彈性音效控制、快速注意模式、快速聊天模式等功能可使用。續航力部分，搭配充電盒可連續聆聽36小時（在降噪關閉的前提下），快速充電5分鐘可連續聆聽1小時，防水等級為IPX4。

10.Pixel Buds A-Series，99美元（約NT$2,762元，台灣尚未開賣）

▲Pixel Buds A-Series（圖／ google）



Google推出的入耳式耳機「Pixel Buds A-Series」，搭載12mm動態揚聲驅動單元、環境感知氣孔設計，提供完美音質與舒適聆聽體驗。耳機採雙麥克風「波束成形技術」以呈現清晰通話品質，擁有「智慧音效功能」，會根據外在環境調整音量。續航力部分，搭配充電盒可連續聆聽24小時，支援「OK！Google」語音助理。）

10款2021上半年無線耳機一次推薦給各位，需要換耳機的妞妞們敬請參考！

【延伸閱讀】

6款「粉色無線耳機」推薦！AVIOT充電盒可當補妝鏡、Anker馬卡龍粉少女會愛

把AirPods變乾淨！國外集資網站推「藍牙耳機專用清洗機」，迷你洗衣機造型超萌

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！