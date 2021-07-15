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阿北自我微解封外出散步體力不支癱坐路旁　疫苗接種卡助返家

▲翁姓老翁體力不支癱坐路旁，員警據報前往照料。（圖／大園警分局提供）

▲翁姓老翁體力不支癱坐路旁，員警據報前往照料。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區95歲翁姓老翁14日傍晚獨自外出散步，因體力不支癱坐在路邊，警方接獲民眾報案後到場關心，因老翁無法清楚交代住處，幸好從老翁的隨身包內找到疫苗接種紀錄卡上的資訊，查出其身分及住處，將他平安護送返家。

▲幸好從老翁背包內找到疫苗注射卡。（圖／大園警分局提供）

▲幸好從老翁背包內找到疫苗注射卡。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於昨日17時許接獲民眾報案，稱有一名行動不便的老翁癱坐在超商旁需要協助，警員黃厚傑、黃光暐立即前往查看，發現該名老翁身形瘦弱、滿頭大汗，拄著拐杖的手也不停顫抖，幾乎無法行走。員警詢問老翁年籍資料，但他因體力不支無法清楚表達自己的身分，員警只好查看老翁的隨身背包，尋找有無身分證明文件，果然發現一張COVID-19疫苗接種紀錄卡，上面寫著老翁的姓名、出生日及身分證號碼，員警利用戶役政系統查詢，順利查出老翁的住處就在附近，隨即將他護送返家。

▲▼警方根據疫苗接種紀錄卡查出老翁身份予以送返家。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方根據疫苗接種紀錄卡查出老翁身份予以送返家。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方根據疫苗接種紀錄卡查出老翁身份予以送返家。（圖／大園警分局提供）

老翁兒子見到父親被員警送回家，原本還一頭霧水，直到員警告知事情原委後，才終於恍然大悟。老翁兒子表示，當時他在忙其他事，以為父親還在房間休息，沒想到他偷跑出門，以後會更加謹慎注意，非常感謝警方的熱心幫忙。

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