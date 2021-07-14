泰國政府考慮「限制AZ疫苗出口」　影響台灣供應

▲AZ疫苗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

泰國境內新冠病毒疫情重新生溫，泰國政府一名官員13日透露，泰國政府有意限制在泰國生產的AZ疫苗出口，以優先應對當地危機。然而，此舉可能影響到東南亞鄰近國家的疫苗供應，並且激起有關「疫苗保護主義」的擔憂。

根據路透社報導，泰國政府對本地生產疫苗的任何出口監管，都可能影響到馬來西亞、越南、印尼等國的疫苗接種速度。AZ疫苗研發商阿斯特捷利康（AstraZeneca）先前已經在東南亞面臨交貨延誤問題，原本希望能從7月起回歸正軌。

泰國國家疫苗委員會主要成員納坤（Nakorn Premsri）表示，委員會「原則上同意」限制疫苗出口的法令草案，不過該法令目前還沒有正式公布，相關機構仍需要審查該法令，並且考慮其後續影響性。不過，納坤沒有說明疫苗限制出口草案中的規範力度為何。

阿斯特捷利康泰國公司於6月底表示，其合作夥伴暹羅生物科學公司（Siam Bioscience）今年將生產1.8億劑疫苗，其中有略高於三分之一的產量用於泰國本地，其餘則分配給東南亞和其他地區。

泰國自6月份起生產的AZ疫苗，原本計畫出口至東南亞國家和台灣，但包括菲律賓和馬來西亞等國都發生延遲交貨情況。如今，泰國本土正面臨嚴重的新冠病毒大爆發，最近幾周內已經新增數百人死亡，7月起每天都新增8000多例感染病例，然而泰國僅有5％的人口完整接種2劑新冠疫苗。

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