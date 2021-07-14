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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批民進黨收買華府智庫　羅致政：在美遊說都是公開透明

▲▼民進黨立法院黨團14日上午召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

美國智庫與前參謀總長李喜明日前聯合撰文，建議美軍應比照以色列，在台設置「供應盟軍戰爭儲備計畫」，卻遭國台辦發言人朱鳳蓮批評，民進黨長期重金收買該智庫，妄圖「以武拒統」。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，民進黨沒有錢收買國外智庫，中華民國政府在美國從事任何遊說工作、合作計畫都是公開透明的，在美國的相關法令也非常清楚。

華府智庫「2049計畫研究」助理李艾睿（Eric Lee）日前與李喜明日前投書美媒，內容建議美國應在台設立軍品儲備庫，引來中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，這是在渲染台海關係更加緊張，有關「美協防台灣」的各種謬論，只會給台灣民眾帶來災難。

民進黨立法院黨團14日上午召開「防疫與時間賽跑，拼接種求好求快」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，民進黨沒有錢收買國外智庫，也沒有這樣的預算，但是中華民國政府在美國從事任何遊說工作、合作計畫都是公開透明的，在美國的相關法令也非常清楚，「但更重要的是那個事實，因為任何研究案不可能背離現實」。

羅致政指出，華府智庫「2049計畫研究」有很多重要的美國前官員，研究計畫也的確得到美國政府、輿論的重視，所以重點不在智庫跟誰有關係，而是中國在區域製造不穩定、威脅的趨勢，普遍是在美國智庫、學術界重要的結論跟觀察，國台辦不要轉移話題。

此外，華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）宣布，前美國國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）將加入GTI，擔任新成立美台關係工作小組的主席，未來小組將針對美台關係進行全盤研究，並提出相關建議。

對此，羅致政表示，台灣研究在華府是非常重要的顯學，已經引起歐美國家非常嚴重的關切，許多高峰會也都將台海安全視為重要議題，對於美國重量級前官員、現任官員表達對台灣的關切，甚至採取行動促進台美關係，民進黨團非常肯定與感謝。

羅致政說明，歐布萊恩是前美國總統川普時期的國安顧問，也是重量級的美國前官員、共和黨非常重要的智庫人士，因此能夠加入以台灣為重點研究、政策分析的美國智庫，當然是很重要的象徵與實質意義，絕對有辦法讓美國更正確、清楚地了解台海局勢。

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