在台打AZ！她赴美傻眼「逼打2劑莫德納」　留學生曝1關鍵：看學校

▲原PO在美國又接種2劑莫德納！（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好像沒有人這樣打過三劑？」一名21歲女網友透露，因要赴美讀書，5月就已自費打AZ疫苗，不料5月中旬本土疫情炸鍋，「感覺（打）第二劑很渺茫，只能先出國了。」原PO抵達美國後，當地卻不承認AZ疫苗，只好重打兩劑莫德納。

原PO在論壇《Dcard》分享混打疫苗的身體狀況，且三劑都完全沒吃止痛藥，首先是台灣接種AZ期間，下午5點施打，當天沒有任何不適，但隔天早上至第三天下午，開始出現頭暈、想睡覺、發燒、畏寒，直到第四天就正常了。

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▲原PO自曝，是打快過期的AZ 疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

而美國接種兩劑莫德納部分，如下：

早上10點打完第一劑莫德納，幾個小時後，手臂持續痠痛，下午開始發燒、畏寒、暈睡，以上症狀持續到第二天，所幸第三天開始好轉一些。

第二劑莫德納同樣是早上10點施打，幾小時後，手臂微酸痛，晚上8點過後，身體開始慢慢發熱，也感覺發燒、畏寒，半夜睡覺身體很燙，第二天退燒，但頭會暈暈的，第三天就好了。

原PO分享總結，「兩者打完隔天都有發燒、畏寒，AZ 容易嗜睡，莫德納手會酸痛！」此外，她也好奇求問，「好像沒有人這樣打過三劑？還是有的話，可以站出來嗎？想知道你的近況？」

文章曝光後，網友們對於AZ不被承認，感到特別好奇，「為什麼AZ會不能承認呢？AZ現在已經是國際認證的疫苗之一了，不是嗎？」「那如果我在台灣打完兩劑AZ，會不會在國外再打兩劑變四劑？如果不承認的話，我是要去英國，但怕英國不承認在台灣打的」、「美國FDA確實沒有承認AZ，這邊只承認輝瑞、莫德納、嬌生，不會到無法入境，但可能需要隔離」。

針對美國是否不承認AZ疫苗，原PO回應，留學生部分，美國各校規定不同，也是有可以承認AZ，「我主要是想表達白色那張卡（美國施打證明），並不能幫你加上所謂的AZ疫苗」、「美國目前沒有可以銜接AZ第一劑的措施及相關政策，如果你想拿到美國所謂的疫苗證照，那就要去接種他們完整的疫苗程序」。

▼一名留學生也回應，是否承認AZ要看學校規定！（圖／翻攝 Dcard）



▼一名網友被混打三種不同廠牌疫苗！（圖／翻攝 Dcard）

