網傳「出國打工週領10萬台幣」　「短通+床照」老司機解讀

▲網路流傳徵求「美國打工」，甚至主打可以打疫苗，一週還可領10萬。（圖／網友提供）

突發中心／台北報導

全國疫情從5月開始升溫，中央政府在5月19日宣布全國進入「第3級警戒」，造成餐廳、酒吧以及酒店等相關娛樂產業全面停擺，但網路卻瘋傳「出國打工機會，一週可以領10萬台幣」。

據了解，網路瘋傳2張擷圖圖片，照片上寫「出國打工機會，一週可以領到台幣10萬元」，且工作地點在美國休士頓，強調「徵外場服務員，不用出場」。

且文內還說到，保證月休4天，最低保障8千元，每天下班還可以實拿美金，且還宣稱「一天上班5小時，有住宿」，簽證90天，主要客群都是華人、華僑，甚至寫道「美國目前疫情穩定，所有人都可以打疫苗」。

▲老司機說，找短通又在貼上飯店床鋪，還可以自己喊價，可能是可以找小姐到飯店「Happy」。（圖／網友提供）

另外，還有截圖宣稱「找短通」，自己有客源，女子還可以自己喊價，從單筆1萬至6萬元，甚至強調「可接送又安全」。

不過，以上2張截圖，有老司機出面解釋，出國打工機會，一週可以領台幣10萬元，雖然寫道「徵外場服務員」，但故名思義就是「換地方陪酒」，不然在美國打工，收入並不可觀。

老司機還說，從早期就有出國打工，就是坐檯陪酒，但因台灣疫情嚴峻，所以造成許多女孩前往淘金，但這也相對造成美國海關嚴加查緝，只要台灣有年輕女子入境有疑慮，都會「原機遣返」。

另外，針對「短通」，底圖還附上飯店床鋪照片，可能就是「意有所指」，可以安排女子到飯店「Happy」，而且價格1至6萬不等，還可以接送，不免讓人多加聯想。

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