男大生走向「員山福園」後消失　警消連4天動員陸空找人任務曝

▲宜蘭男大生陳鋐謀失聯6天，最後身影是走向「員山福園」（上圖左）。（圖／擷取自《宜蘭知識+》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭19歲男大生陳鋐謀6/28至今失聯6天，陳男沒帶手機警方無法聯繫及定位，警消出動上百人次及空拍機多天搜尋，最後身影走進「員山福園」的陳男人間蒸發，經心急如焚家屬請託，宜蘭警消再次動員搜尋，家屬懇請「大家幫幫忙救救這個小孩」。

宜蘭消防局表示，獲報協後，6/29出動後勤車1輛、橡皮艇1艘及消防人員5名、義消19名。資通訊義消(空拍機)2名。6/30出動員山分隊後勤車2輛、消防4人、義消15人，空拍機執行空拍任務。7/1出動員山分隊後勤車1輛、消防3人、義消22人，空拍義消（空拍機）2名執行空拍任務。7/2出動後勤車2輛、消防人員4名、義消19名、資通義消（空拍機）2名執行空拍任務。

警消搜尋4天，一度經家屬同意，中止搜尋任務，但4日不永棄希望的家屬再次請託，再派出人車、空拍持續搜尋中。

陳鋐謀家屬在臉書社團《宜蘭知識+》說：陳鋐謀身高175公分、身形瘦弱，於6/28離家，最後被拍到的畫面是中午12時55分在員山路一段接大鬮路、湖東河堤及蜊埤路前往員山福園方向，身穿暗紅色條紋長袖（胸前有M字）跟運動長褲。

家屬表示，陳鋐謀進入福園後就神隱，希望有民眾6/28下午2時至7時有經過員山福園跟蜊埤路的話，可以提供行車記錄器幫忙尋人，「感謝宜蘭縣警察局、消防局、義勇消防隊及親朋好友等動員人力連日來的辛苦搜索。萬分感激蘭陽救援協會各位大哥的協助。」

網友看完紛紛留言，「希望能快點找到，平安回家」、「乖孩子快回家吧！家人在等你的歸來」、「推，祝福早日找到孩子」、「拜託有住員山的朋友們一起幫忙注意一下」。

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