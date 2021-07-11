快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台　入境採檢竟確診

記者游芳男、嚴云岑／連線報導

宜蘭11日零確診已16天零確診，但新增1例境外，新增境外移入的是自印尼返台的40多歲男子，他7月10日抵台入境時採檢為陽性確診，Ct值10，被收治在醫院。

▲▼宜蘭11日新增1境外移入，40多歲宜蘭男子案15353，他CT值逹10。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局表示，11日新增境外移入案15353，是40多歲宜蘭男子，4月14日到印尼工作，出國前採檢為陰性。7月9日他持3日內陰性檢測報告搭機返台，7月10日抵台入境時採檢為陽性確診，Ct值10。他因是從機場採檢為陽性後，隨即送往醫院收治，在宜蘭沒有足跡，也無匡列相關接觸者。

指揮中心發言人莊人祥指出，該病例為案15353，7月10日自印尼返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，個案7月11日出現發燒症狀，已於醫院隔離治療，相關接觸者匡列中。

莊人祥表示，目前印尼專案都住集中檢疫所，只要驗出的Ct值小於27都會做基因定序，等定序出爐後會另行公佈。

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