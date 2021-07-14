親戚女友滑手機被嫌沒幫煮飯　她提問「有義務嗎？」掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友13日在臉書「爆廢公社」PO文表示，親戚帶女友回家，卻遭媽媽嫌棄不會主動幫忙煮飯、洗菜，「讓我疑惑的是，女生沒結婚有這種義務嗎？」文章公開後，掀起兩派網友討論，有一派認為既然是作客，當然不用；另一派則覺得可以看雙方熟悉度決定，如果在一起有一段時間，也常常到對方家拜訪，禮貌上可以問一下。

▲情侶到對方家中作客，究竟要不要幫忙做家事，向來是網友們熱議的問題之一。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，親戚帶女友回家吃飯，遭媽媽嫌棄很懶惰，因為女友沒有主動過去詢問需不需要幫忙煮飯、洗菜，只是默默坐在客廳滑手機，「讓我疑惑的是，女生沒結婚有這種義務嗎？以下開放討論。」

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文章PO出之後，有一派網友認為，「所以男生去女友家，會做這些事？如果沒有，為什麼女友要做？」、「不是去當客人嗎？你有看過客人煮飯給主人吃的嗎？」、「為什麼客人要幫忙洗菜、煮飯？」、「還沒結婚就是客人，結婚之後就慘了」。

另一派網友則建議可以看雙方熟悉度而定，「跟人際關係相處一樣，去人家家裡吃飯，幫忙洗個碗也沒什麼，人家也沒應該要請我們吃飯，就互相囉」、「如果在一起有一段日子了，也常常到對方家，覺得可以禮貌性問一下」、「互相程度可以隨著次數跟熟悉度增加而慢慢增加，有時候對方家人要看的只是女方有沒有那個心，而不是真的要求必須主動做些什麼」。