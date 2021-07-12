用LINE點餐少打1字！他拿到「300元爆量鹹酥雞」悲劇了　眾人笑噴

▲原PO少打一字，獲得超大份量的鹹酥雞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

不少民眾為求方便快速，會先透過打電話，或是傳訊息的方式先叫餐，等時間到後就可以直接取餐，一名男網友用LINE傳訊息點鹹酥雞，表示「要300元的鹹酥雞」，取餐後大吃一驚，老闆竟然給了300元滿滿一大包的鹹酥雞，但他要的是「配300元」，不是只有鹹酥雞而已，讓他哭笑不得。

男網友在臉書「爆廢公社」發文，本來想請老闆配300元，在訊息中少打一個配，只寫道「我要300的鹹酥雞」，老闆誤以為他要買300元份量的鹹酥雞，殊不知他要的是鹹酥雞以及其他食材，總共300元，「電話溝通跟文字溝通的差異」。

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▲他發揮創意，將鹹酥雞做成其他料理。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

從截圖上可以看到，原PO開頭禮貌地說你好，並表示要300的鹹酥雞，大約9點半去拿。老闆則熱心回覆好的，並詢問辣椒、蒜頭要不要放，他則回說「辣椒另外包，蒜頭要，可以加錢多點蒜頭」，但他打字時打的太順手，少打一個字，於是獲得一份300元超大份量的鹹酥雞，「自己覺得好笑，所以PO文，沒有怪店家的意思喔」。

貼文一出，網友們全笑翻，「好險我都說亂炸300」、「幸好是鹹酥雞300，若是甜不辣300就不得了」、「還好不是多加300蒜頭」、「是你以為老闆理解你，但其實沒有」、「吃到爽，一年內不會想吃鹹酥雞」、「少了啤酒，選我正解」、「國文老師要哭了」。事後，原PO展現料理魂，鹹酥雞搖身一變，成了宮保雞丁、糖醋雞丁，並且全部吃光光了。