一聽「在家工作」同事狂搖頭　她體驗1小時崩潰：比上班8小時累

記者黃翊婷／綜合報導

部分行業受到新冠肺炎疫情影響，採取分流上班制度。不過，一名女網友13日在臉書「爆廢公社二館」PO文表示，曾詢問同事要不要申請在家上班被拒絕，後來對方帶兩名「天使般」的孩子來公司，只體驗1小時就讓她快要崩潰，「比上班8個小時還累。」

▲原PO不理解同事為何不在家上班，直到對方帶小孩來公司才解開心中疑惑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，公司6月開始實施分流上班，當時她覺得某一名同事上班時間很長，平時可能沒有太多時間陪伴小孩，於是好奇詢問對方要不要申請在家上班，也能順便陪伴孩子，「同事像是吃了搖頭丸一樣，狂搖頭」，她雖然感到疑惑，但還是回答「好吧，正式開始上班後，不要跟我說，都在上班沒時間陪小孩喔」。

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沒想到前幾天同事將兩名天使般的孩子帶來公司，僅僅相處1個小時就讓原PO近乎崩潰，「我立馬（立即）打給老闆，拜託他讓我請假，用曠職什麼也好，我一定要逃離公司。太可怕了，兩隻完全沒安靜過，體驗完1個小時，比上班8個小時還累。我跟我同事說，『夭壽，我不生了』。」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言調侃，「終於知道為什麼同事會狂搖頭了吧」、「看來妳已經知道同事為何不申請在家了」、「少子化辦公室又一政績」。還有已經升格為父母的網友留言感嘆，「一隻比兩隻恐怖，妳一定沒體驗過一隻。有兩隻，給他們一點東西可以玩很久，一隻的話，那完全黏緊緊。」