▲一對男女在交友軟體上聊天，意外揭開對方身分。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

隨著科技發展，時下年輕男女更樂於透過交友軟體認識，但也因使用者大多採匿名，所以偶爾會發生尷尬的情況。就有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一對兄妹在交友軟體相認的過程，神展開的聊天紀錄讓網友們全笑翻了。

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網友PO出這對兄妹的聊天截圖，一開始以為是純粹的巧合，沒想到越聊越覺得不對勁，一連串你問我答後驚覺對方是同一個媽生的，最後成了兄妹的尬聊。原PO開玩笑表示「當一對兄妹在交友軟體相認不就是亂倫了嗎？」

▲劇情開始神展開。（翻攝自臉書爆廢公社）

女生一開始透露自己念五專，男生說他有個妹妹也是五專，正在實習妝髮，之前在當洗頭小妹，沒想到女生也在實習妝髮，男生開玩笑問「該不會妳是我妹吧？哈哈哈…」女生則說「不可能啦！」

男生接著詢問「妳有沒有哥哥？妳哥讀哪？哪所大學？幾年級？」沒想到她全答對了！雙方不信邪繼續問下去，最後說好數123打出自己名字，結果真上演了一場親兄妹相認，讓哥哥崩潰得飆罵三字經「怎麼會？偏偏是妳…」

▲男子最後竟發現是自己的親妹妹，瞬間大崩潰。（翻攝自臉書爆廢公社）

爆笑的兄妹尬聊看得網友通通笑翻，直呼這世界就是那麼剛好「還好沒等到約出門見才揭開身分」「好在沒撩她，不然一輩子尷尬了」「緣份終究躲不過」「哪個交友軟體這麼厲害」「運氣要多好才能這樣相遇」。



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