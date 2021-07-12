洗衣忘記「推回去」她一開傻眼　全網勸重洗：肯定超臭

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友11日在臉書《爆廢公社公開版》PO文分享，自家「豬隊友」洗衣服忘記把洗劑盒推回去，等到洗完準備晾曬時才發現。其他網友看完紛紛留言笑稱這是微洗衣、佛系洗衣法，並建議她再洗一次，「這如果直接晾起來，肯定超臭。」

▲不少網友也曾忘記將洗劑盒歸位，最後還是得重新洗一次衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，請自家「豬隊友」幫忙洗衣服，一個小時後衣服洗完了，準備晾曬時，打開洗衣機的蓋子一看，加入洗衣精、柔軟精的洗劑盒竟然沒有推回去，裡面的洗劑還根本「完好如初」，讓她超級傻眼，「這個洗衣精槽，這樣是有洗還是沒洗？」

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網友們看完原PO的分享，紛紛留言調侃，「微洗衣」、「佛系洗衣法」、「以後洗衣服都叫妳老公洗，要洗整年的，才會比較熟悉怎麼操作洗衣機」；也有其他人妻分享自家老公的糗事，「我家隊友是洗衣機蓋子直接沒蓋，然後我隔天看到的時候，水還在，洗衣時間整個暫停」。

不過，這批衣服究竟要不要重洗，大多數網友都建議原PO再洗一次，「這如果直接晾起來，肯定超臭」、「這種事我做過，當然是重新再洗一次啊」、「再洗一次吧，如果還是一樣，那就是洗衣機GG了」。