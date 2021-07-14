2000m懸崖「盪鞦韆」！2妹子下秒拋飛墜谷　恐怖瞬間曝光

Police are looking into this idiotic attraction at the Sulak Canyon in Dagestan after two women nearly fell into it. Miraculously, they weren’t injured after this. https://t.co/STmd8kTCbS pic.twitter.com/kCLzPlAwPm — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 12, 2021

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯發生一起恐怖事件，2名年輕女子在蘇拉克峽谷（Sulak Canyon）一處6300英尺（約1920公尺）高的懸崖旁邊盪鞦韆，未料座椅鍊條突然斷裂，她們被拋飛出去，直墜峽谷，驚悚過程全被攝影機捕捉下來。

影片中，2名女子興奮地坐在鞦韆上，享受刺激快感，但她們奮力往前擺盪、腳下懸空之際，鍊條竟突然斷裂，2人也順勢拋飛出去，瞬間引起眾人尖叫。目擊者們原本就拿著手機拍攝奇景，也因此捕捉到那一刻驚悚畫面。

▲俄羅斯2名女子在懸崖邊盪鞦韆時摔落。（圖／翻攝Twitter@KevinRothrock）

《每日郵報》等外媒報導，2名女孩墜落後，正好被下方一個狹長的木頭平台接住，撿回一命。她們飽受驚嚇，但幸好僅受輕微割傷與擦傷，最後在親友幫助之下，返回安全地帶。一名目擊者說，「如果她們在盪到最高點時滑出去，會發生什麼事情？光是想像就令人不寒而慄」。

達吉斯坦（Dagestan）警方已經展開調查，查核該設施與附近幾座鞦韆的安全性，以防意外再度發生。旅遊局局長表示，斷裂鞦韆「不符合安全標準」，才會導致女子摔落。另外，當地的卡茲別科夫斯基區（Kazbekovsky）議會也正在研討拆除峽谷鞦韆。

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