纜車「噴飛墜谷片」曝光！進站中纜繩突斷　時速近100km俯衝摔爛

記者吳美依／綜合報導

義大利皮埃蒙特（Piedmont）發生可怕事故，15名遊客來到馬焦雷湖（Lake Maggiore）附近山區觀光，搭乘纜車欣賞自然美景，未料接近山頂車站時，纜繩應聲斷裂，又碰上剎車失靈，導致車廂以時速近100公里的高速往回俯衝300公尺，接著猛撞電塔、拋飛空中，最後墜落55公尺摔爛，釀成14死悲劇，恐怖過程都被監視器捕捉下來。

▲義大利發生纜車墜毀事故，釀成14死悲劇。（圖／翻攝自YouTube／Gregorj Cocco）

綜合《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，本意外發生於5月23日中午12時左右，但義大利媒體今日才公布纜車車站內外監視器所拍攝到的畫面。影片中，一名工作人員看見纜車即將進站，站在月台等候迎接遊客，未料卻眼睜睜看著車廂往山下衝去並且撞毀，他起初嚇得呆若木雞，接著如同發狂似地來回奔跑，看起來相當不知所措。

纜車殘骸被發現墜毀在莫塔羅納山（Mottarone peak）山頂附近一處松樹林旁的空地上，15名乘客中只有1人倖存。來自以色列的5歲小男孩比藍（Eitan Biran）在醫院治療18天才出院，但父母、祖父母以及弟弟都不幸罹難。

據悉，義大利當局展開調查，目前已經逮捕3名相關人士。

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