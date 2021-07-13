亞東醫院協助北市防疫　柯文哲感謝恩師：沒有朱樹勳就沒有我

▲柯文哲與恩師、亞東醫院副董事長朱樹勳。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

為感謝亞東醫院團隊協助北市進行兩次環南市場大規模PCR篩檢，台北市長柯文哲13日上午特前往亞東醫院頒發感謝狀；到了晚間，柯文哲在臉書發文感謝他的老師與學長學弟，尤其是亞東醫院副董事長朱樹勳。柯文哲強調，「沒有朱P就沒有柯文哲」。

環南市場日前爆出確診案，在亞東醫院協助下進行第一次大規模PCR後，2日篩出41人染疫，因此8日再請亞東醫院做二次篩檢，至今完成近6千例篩檢，而為了感謝亞東醫院團隊付出，柯文哲13日親自率市府團隊到亞東醫院頒發感謝狀。

他致詞時表示，環南市場進行大規模PCR篩檢時，有請亞東醫院來幫忙，由於市場十分複雜，每天進出一萬人，且身份都不一樣，做了5000人快篩後就決定調動北市1萬4000劑疫苗，讓市場人員先打疫苗。

柯文哲提及，打疫苗要14天才會發揮作用，因此做大規模PCR篩檢攔截，但當時只知道北榮在苗栗有過經驗，台北市還沒做過，所以北農部分拜託北榮幫忙，環南市場則找「自己最信任的朋友」，也就是亞東醫院幫忙，2天就做了近6000人，資料當天晚上就能出來，感謝亞東醫院在疫情最緊張時刻伸出援手。

到了晚間，柯文哲發文感謝他口中「自己最信任的朋友」。他表示，感謝他的老師、學長、學弟協助台北防疫，6月21日開始，台北市就開始針對大型批發市場啟動數次大規模篩檢，確認陰性才能進場工作，但由於聯合醫院量能已經緊繃，臨時出現大規模篩檢的需求，只好求助於亞東醫院，而朱樹勳從他當學生的時候就很照顧他。

柯文哲說，現任亞東醫院院長林芳郁也是他在台大的老師，再加上副院長邱冠明、醫務秘書林子玉的協助，在短短2天內，完成6千多人次的篩檢，而且當晚就有結果報告，展現了超高效率。「在此特別謝謝我的老師、學長、學弟，還有所有亞東醫院來協助的人員，謝謝大家的幫忙！」

柯文哲也用Hashtag強調，「沒有朱P就沒有柯文哲」、「感謝來自醫界的幫忙」。

▼柯文哲13日率市府團隊親自到亞東醫院致謝。（圖／記者袁茵攝）