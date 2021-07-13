快訊／全北市教職員未來在哪打疫苗？　蔡炳坤：規畫在花博爭豔館

記者蘇晏男／台北報導

記者蘇晏男／台北報導

北市14日、15日將提供65歲以上民眾、55歲以上原住民打疫苗，並首度開放花博爭豔館作大型疫苗接種站提。對此，台北市副市長蔡炳坤13日下午進一步透露，目前在規畫全北市教職員工，也會在下一波接種的時候，我們也準備在這邊為大家服務。

花博爭豔館將開放施打疫苗，但有人認為爭豔館位置太遠，好奇北市府曾說和平籃球場也可作為疫苗接種站，不知道在什麼條件下可以啟用。對此，蔡炳坤13日下午於北市防疫記者會上指出，北市在開設大型接種站有兩項重要考量考，第一是交通方便；第二則是要具足夠空間；爭豔館就在圓山捷運站旁邊，所以還是鼓勵大家搭捷運打疫苗，

蔡炳坤表示，爭豔館室內空間有2000坪，可以開18條線，若每小時滿載並打8小時，一天接種量可打1萬4400人，而這次預約結果，大概第一天只有六成，人數是8118人，所以整個接種狀況不會那麼緊張。

對於接種當天的人員安排，蔡炳坤說，每條線為「1醫、2護、4行政」，由聯合醫院七大院區支援；除此之外，教育局與社會局也會支援校護、社工在場內做相關協助。而場外，也就是廣場花園，有廣大空間可讓長者放輕鬆，並透過民政局、警察局維護安全以及動線導引，明後兩天北市已做萬全準備。

接著，蔡炳坤透露，「至於後續只要有需要，我們就會來啟動，包括我們目前在規畫全北市的教職員工，也會在下一波接種的時候，我們也準備在這邊來（爭豔館）為大家服務」。

▼北市花博爭艷館設大型疫苗接種站。（圖／記者張榮恩攝）