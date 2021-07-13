駁市長室阻擋保安宮微解封　黃珊珊：指揮中心、內政部指引不同

記者袁茵／台北報導

台北大龍峒保安宮董事長廖武治12日提及，防疫計畫被北市民政局審核，但卻被市長室壓下來，導致13日暫時無法開放。目前北市民政局13日已聯絡保安宮開放信徒入內，台北市副市長黃珊珊還原整起經過，是因為指揮中心跟內政部指引不同，沒有刻意阻擋。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，預計對微解封細節、柯文哲12日稱「廣義家戶感染」包括同志團體引爭議、保安宮微解封疑似一度被市長室壓下來、唐鳳疫苗預約系統大當機等議題做回應。

關於保安宮董事長廖武治說，12日微解封卻被市長室擋下，黃珊珊13日於記者會解釋，中央流行疫情指揮中心8日公布三級延長適度鬆綁規範時，圖卡上寫著「暫停宗教集會活動」、「宗教場所暫不開放」，但第二天內政部發公文給地方政府，卻稱宗教場所允許有條件開放。

黃珊珊提及，12日北市府召開會議時，民政局拿著內政部指引，衛生局拿著指揮中心公文；為釐清情況，她於13日早上與中央視訊會議中提出疑慮，內政部則回應，內政部公文很清楚、無需修正；隨後她有建議指揮中心將圖卡的「宗教場所不開放」改為有條件開放，兩單位才能一致，但中央沒有同意。

最後，黃珊珊表示，自己13日有跟保安宮董事長說明，整體正在請示中央，並沒有刻意阻擋，只是希望中央釐清規範，絕無髮夾彎。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▼三級警戒延長，提及「暫停宗教集會活動（如進香團、遶境、普渡）、宗教場所暫不開放」。（圖／指揮中心）

▼ 北市說明宮廟解封爭議，主要是中央兩單位指引不同造成混淆。（圖／翻攝柯文哲直播，點圖放大）