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斬Delta傳播鏈枋寮醫院守住了　327人3篩PCR全陰性恢復營運

▲枋寮醫院14日恢復營運 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲枋寮醫院14日恢復營運，圖醫院平面圖。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因Delta病毒影響而暫停急門診達16天的屏東枋寮醫院，在停業擴大清消、環境監測，及全院工作人員三度PCR採檢陰性後，屏東縣政府13日同意枋寮醫院明（14）日上午8時起恢復營運。潘孟安縣長表示，Delta這一役感謝枋寮醫院和地方民眾共同配合抗疫，守住國境之南，但病毒不斷演變，疫情仍不可輕忽，還是要持續落實防疫。

▲枋寮醫院14日恢復營運 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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在枋寮確診果農案號「14734」證實感染Delta病毒後，因果農與枋山多名群聚感染者都曾到過枋寮醫院就診，枋寮醫院於6月28日起緊急暫停急門診，當天縣府立即擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員採檢及隔離，同時火速以篩檢站在枋寮醫院週邊築起一圈又一圈的「防火牆」，28日設置防堵第一圈的枋寮國小社區篩檢站，29日增設第二圈東海國小社區篩檢站、建興國小社區篩檢站，逐步擴大篩檢範圍，30日成立枋寮前進指揮所迅速有效處理相關防疫業務，盡力阻斷所有可能傳染鏈。

至7月11日枋山、枋寮專案擴大匡列居家隔離者全數解除隔離，屏東Delta疫情獲得控制；而枋寮醫院申請恢復營運，為這波Delta疫情劃下句點。

縣府指出，枋寮醫院包含醫護、行政、工友、警衛等人員共327人，前後歷經三次PCR篩檢，全數皆為陰性，且院內沒有新增病例，經院方提出相關工作人員PCR檢驗報告、排班、人員接種疫苗及營運恢復計畫等資料，縣府報請中央流行疫情指揮中心同意後，恢復其營運。

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