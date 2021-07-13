微解封首日合歡山遊客增　管控車潮停車位大減：武嶺22松雪樓20格

▲▼合歡山微解封首日已開始出現人車潮，員警忙於山區交通勤務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情三級警戒至7月26日，13日起適度鬆綁，太魯閣國家公園管理處開放部分遊憩景點及步道，鬆綁首日合歡山已出現人車潮，預估之後的假日合歡山各景區將出現擁擠情況，花蓮新城分局為此已規劃相關疏導勤務，嚴陣以待維持山區交通秩序。

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新城分局表示，因合歡山地區停車空間有限加上多數路段蜿蜒坡陡路幅狹窄，過多的車潮易造成合歡山區道路壅塞回堵的情況發生，為防止回堵情形發生，將規劃於易堵塞路段加強疏導，並由合歡所先於狹窄道路擺放交通錐，避免民眾有違規停車的行為發生，分局將於六、日加派警力支援合歡派出所的交通勤務。





太管處為因應疫情，各處停車場停車數減為原數量之40%，12日下午，東勢林管處已派員前往武嶺、松雪樓停車場，根據車流降載40%的指示，在停車位中央已釘設EVA交通防撞桿，武嶺停車場原有54個停車位，已釘設32支防撞桿，只剩22個停車位，松雪樓前停車場原49個停車位，已釘設29支防撞桿，只剩20個停車位，希望遊客要有心理準備，以免發生失控失序之情事。

▲員警於山區景點宣導相關防疫規定。



微解封首日合歡山區已湧現些許遊客，合歡山管理站、保七第九大隊合歡小隊、合歡派出所、南投翠峰派出所、林務局關原護管所預估日後將吸引大批民眾上山，已前往武嶺、松雪樓、東峰、石門山實地會勘，集思廣益希望能做好相關防疫及維持山區交通秩序。



新城分局呼籲，請各位遊客務必遵守各項管制措施，並配合管制人員之指示前往合適地點出入停放，在全臺防疫自律的模範期許下，持續發揮公德心，以維護國人彼此間的生命健康安全。

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