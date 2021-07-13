辦書展詐補助1045萬　北市出版公會理事長被起訴求刑8年

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政涉嫌詐領文化部補助款遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等7人，涉嫌以辦理8個海外書展名義，用假單據向文化部詐領補助款超過1045萬元，台北地檢署偵查後依詐欺等罪嫌，將7人全部起訴，其中盧、周因先前已經因行賄文化部前司長朱瑞皓，獲得2279萬元其它採購案補助遭起訴，檢察官請求法院將2案合併審理，並具體求處2人各8年徒刑。

起訴指出，盧欽政擔任台北市出版商業同業公會理事長後，為了幫好友周均亮的寂天文化事業公司拓展海外市場，多次舉辦海外書展，因而發現文化部對書展補助是以公會為對象，且要審核相關開銷，盧、周為了壓低個人支出，開始找廠商配合提供假單據，墊高結案時的成本。

▲ 台北市出版商業同業公會副理事長周均亮(圖)和盧欽政都被檢察官求刑8年。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官調查，盧、周2人至少在2016年到2020年間，用相同手法在美國、日本、泰國、越南等國家辦理至少8場海外書展，詐得文化部補助款1045萬元，盧、周2人都不認罪，僅會計等員工坦承犯行。

由於盧、周先前已因行賄官員，藉此取得文化部標案補助共約2279萬元遭起訴，這次又被查出詐騙海外書展補助1045萬元，檢察官認為2案相牽連，依詐欺、偽造文書等罪提起公訴，請求法院合併審理，並以犯後態度不佳等理由，具體求處盧、周各8年有期徒刑。

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