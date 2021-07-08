「藝文紓困4.0」自然人申請延至7／26！審核通過3萬元直接入帳

▲「藝文紓困4.0」自然人申請將延後收件至7月26日。（圖／文化部）
記者林育綾／台北報導
「藝文紓困4.0」自然人申請將延長收件！文化部表示，原訂收件截止日至7月12日，為配合行政院相關部會紓困4.0精進措施，進行滾動式調整，收件截止日延後至7月26日。同時建議優先採線上申請，若審核通過，除透過E-mail發送通知外，3萬元將直接撥款入帳。
文化部為協助藝文工作者度過疫情衝擊，6月7日起開放受理「藝文紓困4.0」自然人及事業兩項申請，原訂自然人申請收件截止日至7月12日，為配合行政院相關部會紓困4.0精進措施，收件截止日延後至7月26日。
▲「藝文紓困4.0」自然人補助。（圖／文化部）
文化部說明，「藝文紓困4.0」自然人申請，凡為無一定雇主、自營作業者及未領有公教退休金之非受雇員工，並具我國國籍或持我國發給外僑永久居留證之個人，從事藝文相關工作並受疫情影響者，皆可向文化部提出申請。
凡符合申請資格之藝文工作者，文化部建議優先採線上申請方式，檢附相關文件及受本次疫情影響的藝文相關佐證資料等，於受理期限內向文化部申請。相關資訊請上「文化部藝文紓困4.0專區」查詢，或撥打諮詢專線02-8979-0300#1詢問。
▲「藝文紓困4.0」自然人申請須知。（圖／文化部）
讀者迴響