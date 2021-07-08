「藝文紓困4.0」自然人申請延至7／26！審核通過3萬元直接入帳

指揮中心今（8）日公布部分營業場所將於7/13鬆綁，其中電影院、美術館等藝文場所將有條件開放，不過也有外界好奇，為何電影院可開放觀眾梅花座入場，表演場館和劇場卻不開放，文化部次長蕭宗煌說明，由於表演場是演員、觀眾「雙向」互動，風險較高，另一因素是成本考量，就算開放梅花座也是「演一場、賠一場」。