表演劇場不開放觀眾2大原因！梅花座等於「演一場、賠一場」

▲表演場、劇場至7/26都不開放觀眾。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

指揮中心今（8）日公布部分營業場所將於7/13鬆綁，其中電影院、美術館等藝文場所將有條件開放，不過也有外界好奇，為何電影院可開放觀眾梅花座入場，表演場館和劇場卻不開放，文化部次長蕭宗煌說明，由於表演場是演員、觀眾面對面的「雙向」互動，風險較高，另一因素是成本考量，就算開放梅花座也是「演一場、賠一場」。

中央流行疫情指揮中心今公布三級警戒持續至7/26，但部分營業場所自7月13日起「有條件開放」，其中文化部指引，電影院建議採「預售票方式」，若數位能力有限的電影院，也要將現場購票觀眾分流；座位也要採「梅花座、間隔座」或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則「全面禁止飲食」，此外每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。

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展覽場館部分，包括博物館、美術館等，除了落實全面佩戴口罩、量測體溫、消毒、實聯制外，也建議採「預約參觀制」，以「每時段2小時」為單位，並比照電影院，在場次間進行清場及消毒；同時維持觀眾間至少1.5公尺社交距離、計算容留人數，最高容留人數不得超過100人。不過所有的表演場館，依然禁止開放觀眾入場。

▲劇場是「雙向互動」，加上若採梅花座等於「演一場，賠一場」。（圖／兩廳院）

而今指揮中心記者會上有媒體提問，為何電影院可開放梅花座，表演場及劇場卻不開放觀眾？文化部次長蕭宗煌說明，電影院是「單向」的，觀眾面對的是映演的螢幕，風險較低；但是劇場表演是「雙向」的，觀眾的前方有演出者，而演出者的對面有觀眾，如此風險較高。

蕭宗煌也說，另外一個原因是成本考量，先前與劇團座談溝通，基本上很多團體表示就算劇場開放梅花座，也是「演一場、賠一場」，與其這樣乾脆不演，因此目前的「微解封」到7月26日這段時間，表演廳都不開放觀眾進場，未來若指揮中心評估可以的話，就會逐步開放。

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