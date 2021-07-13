女律師打贏上億官司當街挨打！4煞下狠手拍照回報　藏鏡人卻死了

▲女律師疑因幫當事人打贏官司惹怨，當街遭陌生男子撞倒毆打。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北市1名女律師日前幫當事人打贏1場價值上億元的土地官司，疑似因此惹惱對造，竟以3萬元代價，找來張姓男子等4人分工，埋伏守候女律師下班時，把她撞倒再搥打頭臉，同時拍照存證回報，張男到案供稱是竹聯幫1名死掉大哥委託處理；台北地檢署13日依傷害罪起訴張等3人，另案偵辦目前人在國外的張男妻子。

2020年11月間某天，被害女律師剛下班，正步行離開事務所時，有陌生男子從後方追上，錯身而過再突然轉身與女律師發生碰撞，女律師被撞倒在地，陌生男子彎下身一陣搥打後逃逸，女律師反應過來時，頭臉已經受傷。

檢警調閱監視器先查到動手的王姓男子，另外根據監視器錄下的對話以及通聯記錄，循線查出當時在一旁把風、之後一同搭車逃離現場的黎姓男子，以及負責拍照的張姓男子與妻子，都是毒品列管人口。

張男到案供稱，因為曾在一場竹聯幫的聚會場子中，聽到1個大哥詢問，有沒有人要幫忙教訓某律師，張男主動接下「案子」後找王男等人幫忙，還供出他們準備打完女律師，獲得3萬元報酬後，會再打另1人，酬勞另計。

這名差點也要被揍的人，剛好就是女律師承辦的土地訴訟當事人，訴訟標的物的價值高達上億元，疑似女律師打贏官司後，惹惱相關利益者，但是張男所供出的「大哥」早已死亡，暫時無從追查確認糾紛起因，因此檢察官先以共謀犯傷害罪起訴張男、王男、黎男，張妻因剛好人在國外，另案偵辦。

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