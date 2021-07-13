扣女體硬碟40檔案！補習班師偷拍裙底　3女學生看新聞驚覺受害

▲廖姓補習班老師已因偷拍2女學生遭判刑，如今又有3女跳出來指認提告。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市某補習班廖姓老師，從9年前起，要求女學生穿短裙上課，他趁機在桌下或跟到廁所內偷拍，檢警去年搜出數十名被害人偷拍檔案，但僅找到2女提告，廖男因此被判刑7月，得易科罰金，經媒體報導後，曾在補習班上課的學生們互相提醒，日前又有3女到警局指認出自己是影中人，台北地檢署再依3個對未成年妨害秘密罪起訴廖男。

廖姓男子原本在吉林路開設數理補習班，採小班制教學，專收國、高中生，從2002年起，他開始要求女學生穿短裙上課，他則趁機從講桌下遠距偷拍被害人的裙底風光，直到2020年間，有女學生上廁所時，發現隔間門外有人影，發現廖男尾隨偷拍，回家告訴父母後報警。

檢警搜索補習班和廖男住處，查扣大量檔案，發現有約40個資料夾的照片，時間從2001年到2020年間，疑似有數十名女學生被偷拍，但因為大多只有拍到下半身，難以辨識被害人身分，辦案人員只根據廖男自行列表，循線找到7名被害人，其中僅2人提告。

廖男先前遭起訴時坦承犯行，但辯稱自己不開黃腔，本性不壞，台北地院4月間依2個「對未成年妨害秘密罪」，判廖男應執行7月徒刑，可易科罰金，曾接受廖男指導的女學生們，看了新聞報導奔相走告，互相提醒是否也成偷拍對象，有3名女學生因此到警局請求查看照片，證實自己成了影中人後提告，廖男因此要再吃偷拍官司。

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