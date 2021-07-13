19歲男摩鐵開趴太高調...遭仇家騙出猛砍　臟器外露搶救2天不治

▲新北市李姓男子本月10日凌晨與陳姓友人在桃園中壢某摩鐵飲酒作樂開趴慶祝，未料遭邱姓馬伕發現撂人持刀亂砍導致肚破腸流，急救2天後仍不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子與住在新北市李姓男子曾有一筆7000元傳播妹費用未清，本月10日邱男得知李男與陳姓友人南下中壢摩鐵開趴慶祝，因李男在臉書直播被邱察覺，撂人趕往摩鐵外埋伏，雙方一言不合大打出手，李男遭邱男等人持開山刀猛砍導致肚破腸流，李男抱著外露臟器求助，經送醫急救2天仍宣告不治，桃檢改依殺人罪嫌向院方聲押獲准。

檢警調查，死者是年僅19歲的李姓男子，本月10日凌晨與陳姓、羅姓等友人南下桃園市中壢區某摩鐵開趴喝酒慶祝，由於先前李男在某處摩鐵曾找來傳播妹，李姓男子的傳播妹疑似被李男嫌棄長得不正，拒絕支付7000元坐檯費，導致邱姓馬伕心生怨恨。

▲新北市籍李姓男子10日凌晨在中壢區某摩鐵遭砍殺後，救護人員在救護車上包紮傷口處搶救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

李姓男子10日凌晨在中壢區某摩鐵開趴，還開直播高調慶祝，邱男獲悉後撂人在摩鐵外守候，將李、陳姓等人騙出摩鐵後，雙方為了7000元債務問題起口角，邱男等人持開山刀與棍棒向李男猛砍一頓，見李男腹部等處重創血流不止奄奄一息一哄而散，李男腹部遭重創，連小腸等臟器都外露，經送醫急救2天仍於12日晚間10時許宣告不治。

中壢警方循線拘捕邱男與同案李男到案，桃檢依殺人未遂罪嫌向法院聲押獲准，因李男已身亡，檢方13日改朝殺人罪嫌向邱男等人提起公訴。

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