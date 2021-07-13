影／親兄弟愛上同一女！談判破裂弟弟暴走　怒砸炸雞店打傷無辜店員

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓兄弟為同1名女子爭風吃醋，本月7日相約在友人位於中壢區某炸雞店談判，其中弟弟撂人助陣，分持空氣槍與棍棒到場談判未果怒砸炸雞店，還打傷無辜員工洩恨，中壢警方據報後出動快打部隊到場，隨後循線拘捕涉案王姓等涉案人員到案，偵訊後依妨害秩序、傷害與毀損罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園王姓兄弟為同一女子爭風吃醋，本月7日晚間相約在中壢區中正路某炸雞店談判，結果相互撂人談判未果，怒砸炸雞店洩恨還傷及無辜店員。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園王姓兄弟因同一女子爭風吃醋，本月7日晚間相約在中壢區中正路某炸雞店談判未果，怒砸炸雞店洩恨，現場一片狼藉。（圖／熱心民眾提供）

據指出，18歲的王姓男子與親哥哥對同1名女子均有好感，弟弟與哥哥都不願放棄這段感情，本月7日相約雙方共同友人位於中壢區中正路上某炸雞店談判，弟弟還找來3名男子助陣，分持空氣槍、棍棒等物到場，雙方談判一言不合，王姓哥哥及時逃離現場，弟弟等人則怒持棍棒砸毀店內設施，炸雞店女員工躲在一旁也遭波及遭棍棒痛毆受傷，18歲的王姓男子隨即逃離現場。

▲中壢警分局循線逮捕王姓男子等人涉嫌砸毀炸雞店與設施，移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局接獲報案立即出動快打部隊到場，但王男等人早已一哄而散，警方調閱沿線監視器循線拘捕王男等人到案，王男坦承雙方因一言不合，進而有持棍棒與空氣槍毀損及傷害店員，至於哥哥則未涉案，警方訊問後依刑法第150條妨害秩序、傷害與毀損等罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警分局副分局長詹枝松呼籲，任何挑戰公權力之行為，警方必將依法嚴辦、絕不寬貸，將查明王男犯案動機與涉案其餘人員到案說明。

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