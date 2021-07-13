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微解封首日桃園景點未見人潮　石門水庫上百遊客入園

▲桃園市微解封首日，楊梅埔心牧場入園遊客餵食水豚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市微解封首日，楊梅埔心牧場入園遊客餵食水豚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合全國三級警戒13日微解封首日，桃園市各風景區並未湧入大量遊客，其中石門水庫、埔心牧場都有上百名遊客入園，因場地幅員遼闊，並未有群聚等問題，其餘如大溪老街、竹圍漁港等熱門景點則未見人潮。由於還在三級警戒期間，多數市民還是選擇不出門，待疫情獲得控制再出門也不遲。

▲桃園市微解封首日，埔心牧場遊客入園後觀賞小馬奔跑景象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市微解封首日，埔心牧場遊客入園後觀賞小馬奔跑景象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

配合三級警戒微解封，位於楊梅區的埔心牧場13日恢復營運開園，園方指出，直到中午為止，約有近百名遊客入園。不少遊客在偌大草地上曬太陽、奔跑，體驗餵食超萌水豚與羊駝，欣賞超人氣小豬賽跑，不少遊客透露：「2個多月宅在家真的悶壞了，終於能夠出來體驗大自然了」，由於園區廣達12萬坪，上百名遊客在園區顯得稀稀落落，也能保持社交距離，沒有群聚等問題。

▲桃園市微解封首日，石門水庫入口處湧入等候入園遊客車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市微解封首日，石門水庫入口處湧入等候入園遊客車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局石門水庫13日微解封開放入園，一早營運前，水庫入口處有短暫車輛排隊等候進場，不少遊客說，悶太久了，正好趁微解封開車出門走走，石門水庫是最好選擇景點之一。

北水局指出，園區實施總量管制，其中小客車400輛、機車100輛，到達管制車輛數後採一進一出限制。為利於管制，僅開放坪林、大灣坪兩個管制站，中線及高線管制站仍維持封閉；園區環翠樓服務中心僅提供取用飲水、諮詢服務，限制3人以下進入。另外，石門水庫園區街頭藝人、行動服務站（咖啡車）、導覽解說與活動場地等服務申請暫不開放，遊艇因配合室內5人防疫規定亦未開放。

▲桃園市微解封首日，大溪老街也未見遊客湧入。（圖／翻攝自桃園市觀光導覽官網）

▲桃園市微解封首日，大溪老街也未見遊客湧入。（圖／翻攝自桃園市觀光導覽官網）

另外，龍潭知名遊樂園小人國主題樂園則配合三級警戒至本月26日才對外開放，目前仍暫時維持封園措施；桃園其餘如永安漁港、大溪老街、兩蔣園區、虎頭山與五酒桶山等景區，今日也未見人潮。

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