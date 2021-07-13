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做料理學英文　嘉市推外師線上教學

▲嘉市外師秀教學11套課程超精彩 ，將在當地電視台播出。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市推出線上外師教學。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓孩子們的暑假能夠快樂學英語，嘉義市政府教育處特別召集所有外師，精心發展了11套的英語遠距學習課程，讓原本巡迴各校的外師與英語學院外師，能夠好好發揮創意，幫助孩子們在暑假中，透過觀看當地電視台的輪播，反覆學習道地的英語，這不僅讓學生學習方便，更可以有反覆觀看、精熟學習的機會，相信這樣貼心的英語學習安排，會給孩子們帶來更不一樣的暑假英語學習體驗。

市長黃敏惠表示，嘉義市教育發展綱領四大願景中的「國際視野」，就是希望培養孩子們的國際觀，所以特別重視孩子們的「英語力」，而暑假正是幫助孩子自主學習英語的最佳時機，特別是能在沒有時間的壓力下學英語，家長也可以把握機會與孩子共學，一起跟著外師快樂學英文。

▲嘉市外師秀教學11套課程超精彩 ，將在當地電視台播出。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長林立生表示，上週7月6日我們公布英語有聲電子書的訊息，包括：互動式繪本、童書為主題的拼圖及小遊戲。為的就是讓孩子們的暑假學習更加多元有趣，縱使宅在家，也能沉浸在英語環境之中；今天我們更端出「防疫-自主學習」國中小各校外師，精彩英語學習滿漢全席的教學影片，總共11道菜(課程)剛剛好，從7/12~7/23有兩星期的輪播，更是暑假英語學習多元有趣的一環，千萬別錯過。

▲嘉市外師秀教學11套課程超精彩 ，將在當地電視台播出。（圖／嘉義市政府提供）


林立生說，在去年11月嘉義市公布了國際教育2.0後，英語教學創新前瞻的腳步，從不停歇，今天發表的《嘉市外師秀教學 11套課程超精彩》不僅是各校外師的電視發表處女秀，更是孩子與家長們的英語學習點播單，每項課程都有對應適合學習的年級，給家長、孩子們自由選擇。

12日在世新103台播出的課程每套都精彩，其中嘉義國中、南興國中的Kaye老師精心製作How to Tie-Dye T-shirts課程，不僅一步一步帶領大家手作紮染衣服，更用有趣的動畫介紹英文單字與句子，學習文化又學習英文。大同、僑平、垂楊國小透過外師Amy與中師Rebecca兩人活潑生動的搭配教學，讓「宅在家」家長與同學一起學做番茄肉醬義大利麵Let's cook Spaghetti Bolognes，從食材介紹到烹煮，做料理也可以學英文。

黃敏惠市長表示，嘉義市是幸福的城市，當我們一邊努力關注市民的健康同時；一方面更高興能看到，孩子暑假的英語學習，不因疫情而被阻擋，更欣慰的是做到了持續突破與創新。尤其，在嘉義市外師的精采教學，透過電視輪播，讓孩子精熟學習英語，不僅讓孩子暑假英語學習不中斷，更維持了最大程度的-暑期英語學習正常化，真正做到讓孩子「快樂放暑假、快樂學英語」。

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