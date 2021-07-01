弱勢生與手足共用手機上課好辛苦　立委引善心資源捐贈平板筆電

▲弱勢學生停課期間以手機上課，傷眼又影響學習成效。（圖／立法委員許淑華團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

「有了這一台平板，我終於不用跟姐姐搶載具上課了！」國內疫情嚴峻，全國三級警戒期隨之延長，不少家庭經濟狀況更陷困境，學生停課而長期使用手機上課，也影響視力和學習成效；立委許淑華媒合民間善心資源，捐贈名間國中29台平板電腦和17台筆電，幫助弱勢家庭學生擁有平等的學習機會，也讓受贈學生驚喜，直呼感謝。

許淑華和南投縣政府教育處陸正威處長於6月28日也抽空到校，關心受贈學生居家線上學習的狀況，並針對弱勢學生，以及與兄弟姊妹共用載具的學生，送上友人王玉娟小姐捐贈的21台平板電腦，和皇穹陵紀念花園葉姓業者捐贈8台平板電腦及17台筆電。

▲立委許淑華（右2）引介民間善心資源，捐贈3C用品給弱勢學生。（圖／立法委員許淑華團隊提供）

學生們接獲簇新3C用品時，紛紛驚呼：「我終於不用跟姐姐搶載具上課了！」「感謝立委、王阿姨及葉叔叔！有了平板，我的眼睛不用再盯著小螢幕，奶奶也可放心去田裡工作了!」喜悅與滿足溢於言表。

名間國中校長燕裘麗說，值此疫情嚴峻之際，有相當多的經濟弱勢家庭需要幫助，立委許淑華和地方企業能及時雪中送炭，回饋社會及教育，讓弱勢學生真正實現停課不停學；許淑華表示，希望此次拋磚引玉，能有更多企業或善心人士持續關注我們的下一代。

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