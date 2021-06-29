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小孩偷滑爸爸臉書私密社團！遠距教學後他憂：家長手機有成人軌跡

▲▼ 台東縣落實停課不停學，偏鄉扎根多元創意遠距教學。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲數位學習可能潛藏危害。（示意圖，非當事人／台東縣政府提供）

記者林育綾／台北報導

疫情三級警戒後全台停課，線上遠距教學也衍伸出不少問題！南投縣人和國小呂家賢老師表示，雖然知道「數位學習」是未來趨勢，但有些大人將自己的手機、電腦借給孩子用，其實不妥，因為大人的手機有很多「成人數位軌跡」，例如有學生偷看爸爸臉書加入的私密社團；甚至有孩子偷看色情片、效仿自拍裸照，強調「數位內容分流」的重要性。

自學校停課後，兒福聯盟從服務中發現，弱勢兒少的「數位學習落差」正持續擴大，更衍生許多問題，為此也在今（29）日召開線上記者會，邀請各界專家學者、教育部代表一同討論。

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▲▼南投縣人和國小呂家賢老師指出「數位危害」。（圖／翻攝兒福聯盟線上記者會）

▲呂家賢老師提出「手機育兒」後遺症。（圖／翻攝自兒福聯盟線上記者會）

其中南投縣人和國小呂家賢老師指出，其實在疫情之前，很多家長就採用「手機育兒」的方式，卻衍生出很大的危機，例如已經有中年級學生會偷看色情片，甚至效仿拍裸照；還有孩子會趁家中阿嬤睡著時偷用手機，原因是阿嬤記不住密碼，通常採用指紋，小孩就趁長輩睡著時以指紋解鎖。

他表示，其實很多孩子在家中是被孤立的，家長不是在家喝酒，就是在滑手機，孩子沒有獲得關注及引導，也變得「上網容易，下網很難」。呂家賢說，大家都期待孩子透過數位學習來攝取「數位養分」，但事實上，沒營養的「數位糖果、數位毒素」更多。

而孩子之所以「下網困難」，就是因為他們不知道放下手機、平板之後還能幹嘛，家長必須引導孩子，對這個世界和周遭人事物有好奇心，用更健全的方式來滿足。

▲▼南投縣人和國小呂家賢老師指出「數位危害」。（圖／翻攝兒福聯盟線上記者會）

▲▼呂家賢提到孩子「不知道放下手機能做什麼」，他們其實需要透過手、腦、感官並用去認識世界。（圖／翻攝兒福聯盟線上記者會）

▲▼南投縣人和國小呂家賢老師指出「數位危害」。（圖／翻攝兒福聯盟線上記者會）

因為在這個年紀的孩子，其實很需要透過手、腦、感官去認識世界，在疫情之前他會帶孩子們參與手作、戶外體驗等活動，讓孩子戒斷對數位載具的依賴，並請家長配合禁止讓孩子玩手遊等，孩子的身心能獲得健康發展及學習。

但他自己也明白，「戒斷數位」這個策略就像是腳踏車的輔助輪，目的是總有一天要拆掉，能夠發展出好的學習習慣及能力；而如今疫情影響下，數位學習成為必然趨勢，但他看見，比起數位資源不足的困境，「數位危害」的情形更嚴重。

他表示，遠距教學後，很多不交作業的孩子，其實都是那些能夠自由使用數位載具的孩子，他們在線上，但不願意學習，萬一疫情這樣持續，半年後會安裝多少手遊軟體，或是接觸多少危害的資訊？甚至聽過學生竟然上網搜尋「怎樣第一次殺人就上手」。

▲▼社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多家長的手機有太多「成人數位軌跡」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

呂家賢指出「數位內容分流、管控」的重要性，有不少爸媽直接將自己的手機、平板、電腦借給孩子用，他認為這樣不妥，最好分開載具，且孩子使用的載具必須有安全的管控機制，「如果是學校提供設備更好」。因為大人的載具往往有太多「成人數位軌跡」，例如有小孩偷滑爸爸臉書加入的私密社團，看了很多不該看的內容

教育部資訊及科技教育司郭柏臣司長補充，政府除了能提供遠距教學使用的硬體設備，不管哪個載具，也都會有管控機制可提供給學校及家長，希望學校能夠多加利用、申請。

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