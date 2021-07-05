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護國神山也護未來主人翁　台積電捐南投25校弱勢生200台筆電

▲南投縣獲台積電、遠見天下贈送200台再生筆電及百組一年份線上教學免費帳號。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣獲台積電、遠見天下贈送200台再生筆電及百組一年份線上教學免費帳號。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全國防疫三級警戒延長，各級學校及課後照護機構持續停課，偏鄉、弱勢學生在家學習備受考驗，台積電慈善基金會及遠見天下文化教育基金會分別捐贈南投縣200台再生筆電，以及100組線上教學免費帳號，計有25所高國中小學受惠，南投副縣長陳正昇感謝2基金會的善心義舉，呼籲更多企業團體響應，幫助更多弱勢孩子在防疫期間「停課不停學」。

陳正昇指出，台積電創辦人張忠謀之妻暨台積電慈善基金會董事長張淑芬，因長期支持偏鄉教育議題，先前就曾資助南投信義鄉雙龍國小教學資訊設備及網路分享器等，此次更募集200台再生筆記型電腦，預計捐贈25所國中小弱勢家庭學子，鼓勵學生放暑假仍在家勤奮向學、在線上持續學習無礙。

▲南投縣獲台積電、遠見天下贈送200台再生筆電及百組一年份線上教學免費帳號。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣獲台積電、遠見天下贈送200台再生筆電及百組一年份線上教學免費帳號。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府表示，這次獲得再生筆電的學校有南光國小、光華國小、南崗國中、平和國小、旭光高中、草屯國中、日新國中、炎峰國小、埔里國中、宏仁國中、埔里國小、永昌國小、竹山國中、延和國中、竹山國小、延平國小、國姓國小、鹿谷國中、中寮國中、名崗國小、漳興國小、水里國中、魚池國小、地利國小、紅葉國小。

除硬體資源，陳正昇說，遠見天下文化教育基金會為提升防疫期間線上教學的效率，優先選擇南投縣捐贈100組「1號課堂全暢聽年會員」帳號，讓教師朋友能於暑假期間持續進修、學習成長。

獲贈8台筆電的漳興國小校長張鈴采指出，防疫停課導致學生須在家線上學習，對弱勢家庭的支持功能是很大的衝擊與考驗，特別感謝台積電慈善基金會捐贈筆電給學校、轉交學生在家使用，但全校有347位學生，還仰賴社會各界持續關注支援，儘量讓所有孩子在家也能得到平等學習的機會。
 

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