線上教學是「照妖鏡」！葉丙成批：有些老師只想混到疫情過去

▲「數位教學」是照妖鏡，能凸顯孩子的學習狀況。（示意圖，非當事人／記者周宸亘攝）



記者林育綾／台北報導

疫情三級警戒後全台停課，「遠距教學」也凸顯出數位學習的資源落差與困境。有些老師提到，孩子透過網路上課效果較差，常常狀況外；不過葉丙成教授說，線上教學是一個「照妖鏡」，很多孩子以前到校上課時也不在狀況內，只是被認為「至少有去學校」，所以問題不能都歸咎於線上教學。而他也指出，有些老師跟學校確實不用心，「只想混到疫情過去」。

自學校停課後，兒福聯盟從服務中發現，弱勢兒少的「數位學習落差」正持續擴大，例如有些弱勢孩子家中無電腦、筆電、平板、網卡等設備，或線上學習網路頻寬不足，或因身邊無人陪伴督促，導致學習意願低落，甚至衍生數位遠距中輟的問題，為此也在今（29）日召開線上記者會，邀請各界專家學者、教育部代表一同討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉丙成教授認為，「數位素養若能夠打通，未來很多資源都能過這方式協助」。（圖／兒福聯盟）



其中台大電機系教授、PaGamO學習平台創辦人葉丙成教授說，全台教師大約有20幾萬人，很多其實也都沒有線上教學的訓練，雖然之前曾辦過一些研習，但沒有辦法讓所有老師都上課，再加上軟體改版速度很快，政府單位若要不斷更新教學說明，都很不切實際。而這次停課來得很突然，如果能提前一點點時間讓師生們做準備，相信會好很多。

葉丙成提到，現在很多老師加入網路社群相互討論，社團成員從原本1萬多人，如今已成長到10幾萬人，有些很基本到不行的問題，都還是有老師願意回答、相互幫忙，看到108課綱的「共好」精神在老師們之間先發生，真的很感動。

▲許多老師努力透過線上教學，讓孩子停課不停學。（圖／記者湯興漢攝）



對於如今面臨「數位學習的落差」，他認為「其實這是個轉機」。由於去年疫情發生時，部分學校有預先準備，提前訓練孩子用線上學習，小孩上手速度也很快，回家後甚至不需要家長幫忙，就自己乖乖在房間透過線上學習，下午5點下課後才走出房門，像是下班一樣。因此過去大家擔憂偏鄉在學習資源上有落差，但「數位素養若能夠打通，未來反而很多資源都能過這方式協助，如此也能減少社區夥伴的負擔」。

葉丙成也說，線上教學是個「照妖鏡」，有些老師提到「透過網路教學時，很多孩子沒在狀況內」，但他點破「這些孩子以前在學校時，就有在狀況內嗎？」其實未必，只是以前會誤認為「至少他有去學校」就行了，實際上這些孩子以前就算在學校裡，也根本不在學習狀況內，所以「不能都把問題歸咎於線上教學」，還是要從關心孩子的學習狀況來思考。

▲學校發現學生有需要硬體設備，都可以向各地方教育局處申請。（示意圖／台東縣政府提供）

教育部資訊及科技教育司郭柏臣司長提到，關於數位學習面臨的設備困境，其實學校都能向政府申請硬體設備等資源；學校發現學生有需要，都可以向各地方教育局處申請，但當然是以經濟弱勢家庭為優先。

葉丙成說，政府其實是有硬體資源的，大多老師也都很樂意協助學生，不過也直言「師師有兩種」，「有些老師跟學校確實不是很用心，只想混到疫情過去」，也沒有去申請設備，最後以「設備不足」為理由來推託數位教學。

因此他建議，現在社福團體一起合作監督，也跟孩子們調查，看看哪些學校「看起來在混」，如果9月不幸還是要透過線上教學，就看哪些學校還是不認真，需要督促，「9月之後不能再有（設備不足）這種藉口」。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來